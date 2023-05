Vier op de tien werknemers overwegen ontslag te nemen: ‘Flexibel werken blijkt ook nadelen te hebben’

Bedrijven gingen na de coronapandemie aan de slag om hun werk zo flexibel mogelijk in te richten. Nooit eerder hadden werknemers zoveel vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze hun werkuren invullen. Toch lijkt dit niet per se bij te dragen aan het mentaal welzijn op de werkvloer. Dat blijkt uit een bevraging bij 2.006 Belgen, die uitgevoerd werd door Alan, specialist in digitale verzekeringen.

77 procent van de ondervraagden voelt zich vandaag of in het verleden gefrustreerd op het werk. Bijna vier op de tien (38 procent) respondenten geven aan op dit moment ontslag te willen nemen; 13 procent zegt dat ze dat allicht de komende maanden ook zullen doen, bij 25 procent gaat het om minder concrete plannen.

Die cijfers verwonderen Dirk Buyens, professor aan Vlerick Business School, niet. “Flexibel werken blijkt toch ook nadelen te hebben. Het geeft een betere work-life balance, maar het maakt het werken niet per se aangenamer. Het sociaal contact vermindert. Ofwel werk je in je eentje thuis, ofwel op kantoor waar slechts een beperkte groep collega’s is.”

In Frankrijk en Spanje organiseerde de Franse verzekeraar dezelfde bevraging. Opvallend: de graad van frustraties ligt daar lager dan bij ons (68 en 67 procent), maar meer mensen overwegen er ontslag te nemen (43 en 39 procent).

“Het is in ons land de gewoonte om lang bij dezelfde werkgever te blijven”, zegt Buyens. “Die anciënniteit loont. Zelfs als mensen niet meer gelukkig zijn in hun werk, beslissen ze om toch te blijven zitten als ze het financiële sommetje maken.”

Praten over mentale problemen op het werk blijkt bovendien niet evident. Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Belgen het moeilijk vindt om met hun hr-manager over hun mentale gezondheid te spreken, tegenover 53 procent in Spanje en 56 procent in Frankrijk.

Volgens de helft van de ondervraagden (54 procent) trachten bedrijven vandaag al concrete oplossingen aan te reiken om het mentaal welzijn te verbeteren. Anderzijds geeft 66 procent van de leidinggevenden aan onvoldoende tijd te hebben om aan het thema te werken.

“Mentaal welzijn wordt vandaag de dag in ieder geval ernstig genomen”, zegt Cedric De Vleeschauwer van Alan Belgium. “Als men vroeger dacht in termen van een aperomoment op vrijdag of een pingpongtafel, zijn hr-diensten vandaag wel degelijk doordrongen van de nood aan een structureel beleid rond mentale gezondheid.”

Dat is ook in hun eigen belang. Het mentale welzijn heeft ook gevolgen voor de productiviteit. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Belgen momenteel te maken heeft met vermoeidheid (64 procent), verlies aan motivatie (54 procent), verlies aan zingeving (47 procent), frustraties (59 procent) en een verlies aan betrokkenheid (47 procent).