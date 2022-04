Belangrijk nieuws Binnenland

Vier mensen geïntoxiceerd door zuur in thermen van Spa

Archiefbeeld van de thermen van Spa uit 2004.

De thermen van Spa zijn woensdagnamiddag geëvacueerd nadat er per ongeluk zuur is terechtgekomen in de chloortank. Vier mensen zijn geïntoxiceerd, maar verkeren niet in levensgevaar. Dat meldt de stad Spa.