Vier jaar na de dood van Sanda Dia scharen alle studentenclubs zich achter Leuvens doopcharter

Vanaf volgend academiejaar geldt een aangescherpt doopcharter voor studentendopen in Leuven. De studentenclubs, die in het verleden zo’n charter telkens afwezen, schreven mee aan de tekst. Waarom werd er zo lang geaarzeld?

Vier jaar heeft het geduurd. Na de dood van Sanda Dia tijdens een doop van de studentenclub Reuzegom werd het Leuvense doopcharter steeds meer aangescherpt. Nu lijkt voor het eerst een tekst voor te liggen waar alle studentenorganisaties zich achter kunnen scharen.

De grote vernieuwing van dit charter voor doop- en welkomstrituelen zit vooral in de manier waarop het tot stand kwam: samen met alle studentenorganisaties. Zij zaten een jaar lang aan tafel met de KU Leuven en Leuvense hogescholen, het stadsbestuur en de politiezone Leuven.

Zeker wat betreft de studentenclubs is dat een doorbraak. Voor alle duidelijkheid: clubs zijn meestal per regio en per geslacht georganiseerd. Ze verschillen van studentenkringen - die afhangen van een faculteit of opleiding - in dat ze geen officiële link met de KU Leuven of hogescholen hebben. Daarnaast zijn er nog studentenverenigingen. Zij organiseren zich rond een onderwerp, zoals bijvoorbeeld een politiek project. Verenigingen kennen een minder sterke doopcultuur.

‘Hele stap voorwaarts’

In 2019 werd het charter een eerste keer sterk verstrengd. Het Seniorenkonvent, de koepel van alle mannelijke clubs, gaf toen onder veel publieke druk schoorvoetend zijn akkoord. De afzonderlijke clubs weigerden echter hun handtekening te zetten.

Dat zal nu niet het geval zijn. Het Seniorenkonvent schreef eerst en vooral mee aan de tekst. “Ook hebben we de tekst doorgenomen met alle senioren (hoofden van de clubs, PG.)”, zegt senior Brecht Verbeest (24). “Niemand heeft bezwaar gemaakt. Dus ik denk dat elke club haar handtekening zal zetten.”

Vanaf volgend academiejaar moeten telkens een hoofdverantwoordelijke, een EHBO-verantwoordelijke en een controlepersoon aanwezig zijn bij een doop. Beeld Wannes Nimmegeers

“Dit is een hele stap voorwaarts”, zegt KU Leuven-rector Luc Sels. “Vooral het feit dat zij dit charter meteen aanvaard hebben is belangrijk: het is tekenend voor een veranderende cultuur van verwelkoming in studentenkringen, -verenigingen en -clubs.”

Ook Verbeest erkent dat dit een doorbraak is. “Hoe dat komt? Door de manier waarop het tot stand kwam: iedereen is rond de tafel gaan zitten en heeft zijn gevoeligheden kunnen duiden”, zegt hij. Daarnaast zijn de geesten volgens hem ook gewoon gerijpt sinds de dood van Sanda Dia. “Er is de laatste paar jaar enorm veel veranderd”, zegt Verbeest. “Vroeger bestond er bijvoorbeeld altijd rivaliteit tussen de clubs: iedereen wilde zich bewijzen tegenover elkaar. Dat is er nu uit.”

Concreter

Het nieuwe Leuvense charter voor doop- en welkomstrituelen is een stuk korter en helderder dan de vorige tekst. “Over het algemeen is de tekst vooral concreter en dus compacter over wat er vanaf volgend academiejaar allemaal wel en niet door de beugel kan bij een doop”, zegt Brent Monette (22), voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO. “Het was onze bedoeling om er zoveel mogelijk grijze zones uit te halen.”

Een paar voorbeelden: deelnemers - de termen ‘schachten’ en ‘meester’ komen niet langer in het charter voor - moeten te allen tijde kunnen aangeven als een activiteit voor hen te ver gaat. Er is zeer expliciet aangegeven op welke plekken in Leuven er geen dopen mogen doorgaan om de openbare orde niet te verstoren. Ook mag geen enkele activiteit de bedoeling hebben studenten dronken te voeren.

De opvallendste vernieuwing is dat er vanaf volgend academiejaar telkens een hoofdverantwoordelijke, een EHBO-verantwoordelijke en een controlepersoon aanwezig moeten zijn bij de doop. Die laatste ziet toe op de naleving van het charter en is tevens het aanspreekpunt voor alle deelnemers aan de doop “in geval van inbreuken op dit charter en/of grensoverschrijdend gedrag”. De eerste twee blijven alvast volledig nuchter.

Tot slot herbevestigt de nieuwe tekst het verbod op schachtenverkoop. Dat is sinds eind vorig jaar verboden.