Videobeelden tonen hoe Oekraïense soldaten Russische gevangenen neerschieten

In de video liggen twee gevangengenomen Russische soldaten op de grond in een plas bloed. Eén van de gevangenen is duidelijk gewond, maar hij ademt wel nog. “Hij leeft nog. Film deze plunderaars. Kijk, hij leeft nog. Hij hapt naar adem,” klinkt het in de video. Daarop schiet een Oekraïense soldaat twee keer op de man. Die blijft bewegen, waarna hij een derde keer neergeschoten wordt.

Op de beelden zie je nog meer dode soldaten op straat liggen, sommigen met hoofdwonden en vastgebonden handen. Ze hebben allemaal uniformen aan die vaak gedragen worden door Russische troepen. Verder in de straat staan Russische gevechtsvoertuigen, sommigen volledig vernield.

De New York Times heeft de beelden geverifieerd, ze zijn dus niet in scène gezet. Waarschijnlijk is de video eind maart gemaakt. Rond die tijd konden Oekraïense troepen een Russische colonne overmeesteren, terwijl die zich aan het terugtrekken was uit de regio rond Kiev. Daar doken op Twitter eerder al beelden van op.