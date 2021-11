▶ Videobeelden tonen hoe betogers politie bekogelen in Brussel

Bekijk de video:

In Brussel zijn zondag zowat 35.000 deelnemers meegestapt in de mars tegen het coronapas. Volgens de deelnemers verdeelt de maatregel de samenleving. De organisatie is in handen van enkele verenigingen. Onder meer gezinnen met kinderen en de partij Vlaams Belang hebben zich bij het protest aangesloten. De rode draad is bij de betogers dezelfde: ze eisen hun vrijheid terug.

Aanvankelijk verliep de protestactie rustig, maar rond 15 uur werd de sfeer grimmiger. Dat gebeurde aan de Kleine Ring, ter hoogte van het kruispunt van de Kunstlaan en de Joseph II-straat. Betogers probeerden er af te wijken van het afgesproken traject. Er werd ook met vuurwerk gegooid naar de politie. Meerdere agenten raakten gewond, combi’s beschadigd. Daarop besloot de politie het waterkanon en traangas in te zetten.

Intussen hebben verscheidene betogers al het eindpunt van de manifestatie bereikt, terwijl anderen al de betoging hebben verlaten.