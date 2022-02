Video van geketende vrouw veroorzaakt ophef in China: ‘Ze is een mens, geen object’

Een vlogger was geschokt door de schrijnende levensomstandigheden van de vrouw in een dorp in de provincie Jiangsu. Hij filmde haar en postte de video eind januari op Douyin, een Chinees sociale-mediaplatform. Op de beelden is te zien hoe de vrouw met haar nek geketend lijkt te zijn aan een betonnen muur.

In de video maakt de vrouw een versufte indruk. Ze is niet in staat om vragen van de vlogger, die haar herhaaldelijk vraagt of ze het koud heeft, te beantwoorden. Ondanks de barre wintertemperaturen is ze licht gekleed.

Nadien werd een tweede filmpje gepost met de man die de vrouw zou hebben opgesloten. Volgens hem hebben ze meerdere kinderen samen, van wie sommigen zich zelfs in de video voorstelden. Volgens de BBC heeft de vrouw in totaal acht kinderen.

Lokale autoriteiten die de zaak onderzoeken, melden dat de vrouw een bedelaarster was die in 1998 met de man in kwestie was getrouwd, schrijft de Britse krant The Guardian. De vrouw, die onlangs gediagnosticeerd zou zijn met schizofrenie, werd na het opduiken van de filmpjes naar een ziekenhuis overgebracht, de kinderen zijn ondertussen weggehaald.

‘Geen object’

De beelden trokken het debat over hoe geesteszieken en vrouwen in Chinese plattelandsgebieden behandeld worden op gang in China. Op Weibo, het Chinese alternatief voor Twitter, werd een discussie over het onderzoek naar de zaak al meer dan 76 miljoen keer bekeken.

“Ze is een mens, geen object. Ze kreeg de afgelopen 20 jaar acht kinderen, en ze werd nu pas gevonden? Geen van de betrokken overheidsdiensten en gerechtelijke instanties zijn onschuldig”, reageerde een gebruiker.

Autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de man die haar vermoedelijk heeft vastgeketend, maar volgens The Guardian wordt hij niet strafrechtelijk vervolgd. Veel mensen beschuldigen hem op sociale media van mensenhandel, maar de lokale regering zegt dat er onvoldoende bewijzen zijn om die beweringen te staven.