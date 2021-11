Video toont hoe topman Vreemdelingenzaken hongerstakers deed geloven in regularisatie

De opname dateert van zaterdag 17 juli, het hoogtepunt van de crisis. 475 dakloze sans-papiers waren in de Brusselse Begijnhofkerk en in gebouwen van de VUB en de ULB al 55 dagen in hongerstaking. PS en Ecolo kondigden aan “binnen het uur” uit de regering te stappen als er een dode zou vallen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bereikte op 21 juli een akkoord, waarna de hongerstaking eindigde. Mahdi hield altijd vol dat er geen enkele belofte is gedaan. Maar uit de opname die nu is opgedoken, blijkt dat de hongerstakers valse hoop is gegeven.

In de opname spreekt Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken (DZV), met een mondmasker enkele hongerstakers toe in de VUB. Hij zegt: “De staatssecretaris en ik zijn vrij helder geweest. Op dit moment is 50 procent van de aanvragen positief. Dat is een op twee. Dat is gestegen hé, het is nooit zo erg gestegen. Daarvoor was het 25, 27…”

‘Nagenoeg allemaal afgewezen’

Inmiddels hebben dertig sans-papiers een nieuwe regularisatieaanvraag ingediend. “Ze zijn nagenoeg allemaal afgewezen”, zegt een woordvoerder van Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR). “Een viertal was positief, maar alleen doordat hun situatie veranderde, ze zijn bijvoorbeeld met een Belg of Belgische getrouwd. Voor wie de situatie identiek bleef als deze zomer kwamen er enkel negatieve beslissingen.”

Freddy Roosemont, directeur-generaal van DVZ. Beeld BELGA

Verder in de opname gaat Roosemont in discussie met hongerstakers die ongelovig reageren op zijn cijfers. Hij zegt: “Als je individueel met mensen praat, dan ben ik minder zeker dan jullie. Ik sprak net in de Begijnhofkerk met twee-drie personen. Als wat zij mij zeggen correct is, en er zit niks anders in hun dossier, dan zijn dit positieve gevallen.” Na wat discussie herhaalt hij: “In werkelijkheid is het 50 procent. Het wordt nu iets soepeler, maar er zijn criteria.”

Een van de mensen met wie Roosemont volgens USPR sprak, is de Marokkaanse Nezha Alouah (52). Zij etaleerde vorige week voor de media haar A4'tje met een negatieve beslissing, ondertekend door Roosemont.

‘Verkeerd begrepen’

Het is op zich correct dat het aantal positieve beslissingen over regularisatie-aanvragen de laatste jaren steeg, van 22,1 procent in 2017 naar 54 procent in 2019 en 52,7 in 2020. Dat zijn de cijfers voor het hele land, waar bij regularisatie in België verblijvende kinderen vaak de doorslag geven. De meeste hongerstakers waren alleenstaande mannen of vrouwen voor wie dit cijfer niet kan gelden.

De woordvoerster van het kabinet-Mahdi reageert verrast als ze hoort dat de DVZ-topman het cijfer van 50 procent zou hebben genoemd. “Als hij dat gezegd zou hebben, dan lijkt ons dat heel sterk. Dit kan enkel een bijeenkomst zijn geweest waarop de staatssecretaris zelf niet aanwezig was.”

Freddy Roosemont zelf zegt in een reactie aan deze krant verkeerd begrepen te zijn. “Ik heb hen uitgelegd dat we hun aanvragen zouden behandelen als de andere. En daar is er momenteel, afhankelijk van maand tot maand, een succesratio voor alle aanvragen in ons land van 45 tot 50 procent . Wij bekijken geval per geval. De dame tegen wie ik heb gezegd dat haar dossier er positief uitzag, was iemand met een zoon van vijftien, niet de dame die ik terugzag in de media.”