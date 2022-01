Video toont hardhandige arrestatie van 14-jarig meisje in Oostende, politie start intern onderzoek

We willen u waarschuwen voor de mogelijk harde beelden:

Het incident vond vrijdagavond rond 19.30 uur plaats in de Vlaanderenstraat in Oostende. Het tumult lokte heel wat kijklustigen. Een omstaander haalde zijn gsm boven en begon de arrestatie van de minderjarige te filmen. Hij plaatste het filmpje nadien in een openbare groep op Facebook. Het werd intussen massaal gedeeld en lokte al flink wat reacties uit. Het filmpje begint op het moment dat twee inspecteurs het meisje vasthebben en naar de grond brengen. Zij verzet zich hevig en slaat met haar arm in het rond.

Gespuwd

Op de beelden is te horen dat er heel wat heen en weer wordt geroepen. Beide inspecteurs proberen de 14-jarige tiener te boeien, maar dat lukt aanvankelijk niet. “Het is genoeg!”, roept iemand enkele keren. Op een bepaald moment valt uit het filmpje op te maken dat het meisje naar één van de politiemannen spuwt of probeert dat te doen. Ook een getuige van de feiten zou dat gezien hebben. In een reactie daarop geeft de inspecteur met zijn vuist een slag tegen het hoofd van het meisje. De tiener lijkt te kalmeren en wordt op haar buik gedraaid. Beide inspecteurs slagen er uiteindelijk na een kleine minuut in om haar te boeien en af te voeren.

Niet gewond

De arrestatie van het tienermeisje zou gekaderd hebben in de familiale sfeer. Ze werd naar het commissariaat overgebracht, waar de nodige processen-verbaal werden opgesteld. Dat bevestigt ook de lokale politie van Oostende. “Na een gesprek met ons bracht een patrouille de minderjarige terug naar huis”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Ze is niet gewond. Omdat het hier gaat over feiten met minderjarigen, kunnen we over de inhoud van de zaak niets kwijt. We kunnen wel stellen dat de korte beelden die op sociale media circuleren, geen volledig beeld van de situatie schetsen en de juiste context niet weergeven. Zonder in detail te willen of mogen treden, betrof het een interventie die al zo’n twee uren voorafgaand aan de beelden was opgestart.”

De politie stelt wel dat er een intern onderzoek is opgestart na de verspreiding van het filmpje. “De beelden zijn de korpsleiding niet ontgaan”, bevestigt Caestecker. “We zullen het voorval van a tot z vanuit alle invalshoeken bestuderen. Een element dat van belang is, is de inzet van onze bodycams. Op die manier kan de volledige situatie in alle neutraliteit gereconstrueerd worden.”