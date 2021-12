▶ Video opgedoken van Beerschot-supporters die anti-Joodse slogans zingen: ‘Sieg Heil’ en ‘Hamas, alle Joden aan het gas’

Vanaf maandag is op de Instagrampagina Ultra’s & Hooligans Belgium een filmpje te zien waarin leden van de harde kern van Beerschot anti-Joodse slogans zingen voor Café Station op het Kiel. “Sieg Heil zingen ze”, en ook: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”.

Intussen doet de video ook op TikTok en Twitter de ronde. Zo reageert onder meer de Joodse Antwerpenaar Joseph Steimetz (Open Vld) op Twitter verbolgen op het filmpje: “Onbegrijpelijk dat deze, tevens meest afschuwelijke, vorm van antisemitisme nog steeds rijkelijk aanwezig is in het Belgisch voetbal, in dit geval bij de ultra’s van Beerschot (en ook ver daarbuiten)”.

Ook in 2018 startte het parket van Antwerpen al eens een onderzoek naar antisemitische gezangen en spandoeken, na een derby tussen (toen nog) Beerschot-Wilrijk en Antwerp. Een spandoek met een doorkruiste davidster en anti-Joodse gezangen zorgden toen voor ophef.

Racisme in het voetbal

Onlangs werd nog een onderzoek naar racistische spreekkoren geopend tijdens de voetbalwedstrijd Club Brugge-Anderlecht. Het incident bracht veel teweeg in de voetbalwereld, ook bij trainer Vincent Kompany. “Ik stond er niet bij stil dat ik zo’n schokeffect zou creëren”, reageerde hij nadien. “Ik was niet naar de match gegaan met een actie tegen racisme in mijn hoofd. Maar het is goed dat het debat, ook al is het oncomfortabel, nu gevoerd wordt.”