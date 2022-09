Victor Hannes vocht mee in Normandië: ‘Ik zie De Ridder daar nog liggen, met zijn rug helemaal open’

“Morgenvroeg om vijf uur allemaal debout! Met pak en zak!” Ik weet nog goed dat iemand, ik denk dat het een sergeant was, dat riep voor we naar Newhaven vertrokken. Om vijf uur namen we de volgende dag de trein naar Londen, waar we overstapten op een andere trein met bestemming Newhaven.

Aan boord van het schip heb ik alleszins weinig soldaten zien lachen. Je hebt altijd wel waaghalzen, maar de meesten van ons waren er niet gerust op. Ik zat met mijn vader in mijn hoofd, die ziek was, en met een meisje. Ze had me, toen we in Cambridge zaten, nog uitgenodigd om bij haar op de thee te komen. Spijtig genoeg had het leger dus andere plannen.

De aankomst was in Saint-Côme-de-Fresné, een klein dorpje vlak naast Arromanches. Als we in Normandië aan wal gingen, kregen we nog een bandoleer mee, een katoenen riem met geweerkogels in clips van vijf. Die konden we nog rond onze nek hangen, of in de twee munitiezakken steken die waren vastgemaakt aan onze koppelriem.

In de verte hoorden we dan al de explosies en de machinegeweren van het front. Tegen 13 augustus hadden we rond Sallenelles, aan de overkant van de Orne, soldaten van de Britse Airborne afgelost. We hoefden geen putjes te graven, maar konden die van de Britten overnemen. Vooral toen we in stelling gingen, drong het gevaar bij mij pas echt door en begon ik bang te worden.

Ik heb veel schrik uitgestaan, dat durf ik eerlijk toe te geven. Maar toen luitenant Rogge ons ’s nachts in onze schuttersputjes kwam bezoeken, sprak hij: “Jongens, kijk goed uit uw ogen en probeer zo veel mogelijk jullie plicht te doen. De vijand heeft ook schrik.”

Van zodra we dicht bij het front kwamen, vingen we de geluiden op van het wapengekletter. Rond ons konden we het nerveuze geratel van de Duitse machinegeweren horen, beantwoord door het doffe geklop van de Britse Bren (een mitrailleur, red.). Alsof dat nog niet erg genoeg was, kregen we ook meteen last van muggen. Het was bijna alsof de Duitsers die rotzakken voor ons hadden gekweekt, zo hard hebben we moeten krabben.

In die dagen begon er ook een constant spelletje van patrouilles, die wij naar de Duitsers uitstuurden en zij naar ons. Ik heb me nooit vrijwillig gemeld voor een patrouille. Ik deed mijn plicht als ik moest gaan, maar ik wilde het gevaar niet opzoeken. Meestal hadden we trouwens niet te kiezen. Onze officieren duidden aan wie er ging.

Om het fair te laten verlopen, werd er een beurtrol ingevoerd. Als ze toch vrijwilligers vroegen, heb ik quasi nooit iemand zijn hand zien opsteken.

Als we ’s nachts op patrouille gingen, maakten we onze gezichten zwart. We hadden er een soort camouflagecrème voor, waarmee we ook onze handen insmeerden. Als we na de patrouille terugkeerden in de veilige zone, wasten we die camouflage er weer af.

Luitenant Rogge was er altijd bij als we op patrouille gingen, en hij wees ons aan hoe we moesten lopen. De groep kon uit een handvol soldaten bestaan of uit een heel peloton. Stel dat er zes man op patrouille moest, dan gingen de eerste twee voorop en gaven de derde en de vierde hen dekking, en zo verder.

Als we in contact kwamen met de Duitsers, dan werd er naderhand in het peloton druk over gesproken. Adrenaline. Spektakel. Het is ook gebeurd dat de Duitse patrouilles op onze patrouilles botsten. Ik herinner me dat een Duitser eens het magazijn van zijn machinegeweer leegschoot voor hij zich terugtrok.

Er is één patrouille in Normandië die ik me nog zo voor de geest kan halen. Die is uitgevoerd door het vijfde peloton, onder leiding van Raymond Van Remoortele. Ik zie ze nog vertrekken.

Ons peloton, het derde van de tweede compagnie, had zich ingegraven. Ik hield de wacht bij het Bren-machinegeweer. Het was mijn taak om die patrouille indien nodig dekking te geven. Maar het was donker, dus ik zag eigenlijk niets. Andere veteranen hebben nadien beschreven wat er precies tijdens die patrouille is gebeurd.

“We zijn ’s avonds met veertig man vertrokken”, vertelde Léon Zielinski, een Joodse onderofficier van het vijfde peloton, in een interview. “Elke soldaat had een tinnen mok aan zijn rugzak hangen. Als we ons allemaal in beweging zetten, klonk het ‘ting-ting-ting’. Dan hadden we ook nog eens een zware radio mee, waarvan je de echo volgens mij op een kilometer kon horen.”

Bij het kruispunt waren er geen Duitsers te zien, dus vorderde de patrouille rustig verder in de richting van de Grande Ferme du Buisson, een hoeve met dikke muren. Plots stapte een soldaat op een mijn. Snel ontplofte een tweede. In de duisternis was de hele patrouille voor de boerderij in een mijnenveld terechtgekomen. De Duitsers schoten, terwijl de voorste Belgen handgranaten gooiden.

In de chaos probeerde het vijfde peloton zich voorzichtig terug te trekken. Zielinski vertelde hoe er twee mannen een weg zochten. De anderen volgden dan in hun voetsporen, in de hoop dat ze zo niet op een mijn zouden stappen.

“Rechts van ons waren er Duitsers aan het schieten met mortieren”, zei Zielinski. “In de duisternis zagen we de vlam uit de mortierbuis komen. Toen we terugkwamen in onze eigen linies, waren er zelfs Belgische soldaten die op ons schoten omdat ze ons eerst niet herkenden.”

Raymond Godfroid, die de patrouille gidste, snelde naar een gewonde makker, zo schreef hij later. Hij nam zijn dolk om de webbing-riemen van de man los te snijden. De webbing, waar de uitrusting van de soldaat aanhing, viel in zijn handen. Terwijl hij de uitrusting bij elkaar raapte, voelde hij op de grond drie antennes.

Niet van de webbing, maar van een Duitse S-Mine. Zo’n mijn ziet eruit als een blikje en springt in de lucht voor ze ontploft. Als ze afgaat, vliegen er stalen balletjes in het rond. Godfroid dacht in een fractie van een seconde terug aan zijn opleiding.

Hij probeerde de mijn tegen de grond te drukken, zodat ze in de aarde zou ontploffen en minder schade zou aanrichten. Maar het lukte niet. Na de knal waren hij en enkele soldaten rond hem gewond. De chef van de patrouille, Van Remoortele, was ondertussen ook gewond aan zijn been en kon niet meer lopen. De compagniecommandant, Waterloos, liet via de radio weten dat de patrouille mocht terugtrekken.

Terwijl vrijwilligers de gewonden probeerden op te halen, schoten de Duitsers in korte salvo’s groene spoorkogels af, die takken van de bomen afknakten. Door het aanhoudende vuur van de Duitsers konden onze soldaten niet tot bij Van Remoortele geraken.

Er is toen heel de nacht gevochten en over en weer geschoten. ’s Ochtends kwamen de soldaten van de patrouille ons dan vertellen dat Van Remoortele op een mijn was gelopen. Hij lag nog steeds in het niemandsland. Over wat ik toen heb gezien, ben ik zoveel jaren later nog steeds verbaasd. Samen met twee brancardiers wilde onze aalmoezenier Van Remoortele gaan halen.

Eerst maakten ze een schets van het terrein, zodat ze wisten waar Van Remoortele ongeveer lag. De aalmoezenier hield een grote vlag van het Rode Kruis in de lucht, terwijl het groepje op weg ging naar Van Remoortele.

Voor hetzelfde geld hadden de Duitsers op hen geschoten, maar dat hebben ze niet gedaan. Er is me verteld dat de aalmoezenier en de brancardiers zelfs met de Duitsers hebben gesproken, als ze bij hun linies waren. Tot vandaag is de bewondering die ik voel voor het lef van die pastoor met geen woorden te beschrijven.

Na die dramatische patrouille zijn we doorgebroken langs de Normandische kust. In Franceville is er nog een ander drama gebeurd, dat onderluitenant Robert ‘Bob’ Tabary in een interview volledig heeft beschreven.

Hij betrok er een villa met het vierde peloton. Nadat hij samen met zijn adjunct controleerde of er geen boobytraps waren, zei hij tegen zijn mannen dat ze moesten slapen. Tabary ging met zijn adjunct in het huis liggen, terwijl de soldaten in de tuin konden rusten.

Op een gegeven ogenblik hoorde Tabary een enorme knal, gevolgd door het gekerm van gewonden. Tabary liep met twee van zijn sergeanten naar buiten. Daar zag hij twee van zijn soldaten op zo’n 200 meter afstand liggen: Guy Poncelet en Raymond De Ridder.

Toen Tabary besefte dat er mijnen lagen, stond hij stil en draaide zich naar de sergeanten Zenon Boon en François Racquet. “Ik heb nog gezegd tegen Racquet: ‘Stop hier want er liggen nog mijnen’’, zei Tabary in dat interview. “Dat heeft Racquet gedaan. Maar hij heeft zich omgedraaid en met die draai heeft hij een S-mijn doen ontploffen. Die heeft Boon gedood en Racquet, maar ik was buiten schot.”

Het lichaam van een van de twee mannen heeft de schrapnel tegengehouden. Tabary kwam er met de schrik van af. Door de grond af te tasten heeft hij vervolgens een pad gemaakt, zodat de brancardiers de gewonden konden bereiken.

Op die dag ben ik zelf getuige geweest van dat tafereel. Ik zie De Ridder daar nog altijd liggen met zijn rug helemaal open. Toen ik hem zag, was hij nog in leven. Maar amper. Hij zei niets meer. De Ridder is nog afgevoerd, maar er was niets meer aan te doen.

Die jongens zijn onvoorzichtig geweest, want er hingen volgens mij plakkaten in die buurt met daarop ‘Achtung Minen’. Dan weet je dat je daar moet wegblijven.

Hakenkruis op het hoofd

In die eerste Normandische dorpjes en steden heb ik nauwelijks burgers gezien. Pas vanaf Cabourg kwamen we er wel tegen. “Aah, les petits Belges”, zeiden de Fransen als ze ons begroetten. Veel weerstand was er niet meer, omdat de Duitsers bezig waren met hun aftocht.

Over de gevechten in Normandië kan ik me nog herinneren dat we ergens in een gracht zaten. Eén iemand – die soldaat was al wat ouder – liep vooruit. Bij hem gebeurde er niets. Dan volgde er een tweede en hoorden we plots een schot. Ik zag een soldaat voor mij neervallen. De kogel raakte hem recht in het hoofd en hij lag dan met zijn gezicht in de grond.

Zelf zat ik daar met schrik, dat durf ik gerust te zeggen. Als ik vijf meter verder liep, was de kogel misschien voor mij. Omdat hij van een ander peloton was, kende ik die man zelf niet. Het schot kwam van een sniper, die waarschijnlijk meteen daarna gevlucht is. Wij hebben ons alleszins ook teruggetrokken.

In Deauville zijn we vervolgens de Touques overgestoken. Burgers kwamen ons helpen door wat materiaal aan te leveren, zodat wij via het puin van de vernielde brug naar de andere oever konden klauteren. We zijn naar de overkant geraakt door van steen naar steen te springen, zal ik zeggen. Het water in de rivier stond toch laag.

Toen we in Honfleur waren, heb ik gezien dat ze het haar van vrouwen aan het scheren waren die hadden gecollaboreerd met de Duitsers. Op hun hoofd schilderden ze dan een hakenkruis. Daarna stuurden ze die vrouwen een kiosk op om aan iedereen te laten zien dat ze met de Duitsers hadden gelopen.

Het gonsde toen van de geruchten dat onze brigade Le Havre zou aanvallen, de belangrijke havenstad aan de overkant van de Seine. De voorbereidingen om de stad in te nemen waren zelfs al volop bezig. Maar de aanval is nooit doorgegaan. Gelukkig, want anders had ik hier vandaag misschien niet gezeten.

