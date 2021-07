Vicepremier Dermagne: ‘PS-ministers zullen binnen het uur ontslag nemen als er een hongerstaker overlijdt’

In de Begijnhofkerk en aan de VUB en ULB zijn meer dan 400 mensen zonder papieren al meer dan twee maanden in hongerstaking om een collectieve regularisatie te bekomen. Sommigen zijn intussen ook in dorststaking gegaan. De situatie van sommigen is acuut. Gisterenavond stuurde de federale regering ziekenwagens naar de kerk. Een vijftal mensen zouden in kritieke toestand verkeren en snel naar het ziekenhuis overgebracht worden.

De PS vroeg gisteren samen met andere regeringspartijen Groen en Ecolo dat premier Alexander De Croo (Open Vld) in handen zou nemen. Dermagne heeft De Croo en de andere vicepremiers nu naar eigen zeggen gewaarschuwd dat de PS uit de regering stapt als de situatie helemaal uit de hand loopt en een van de asielzoekers zou overlijden.

Lees ook Gespannen vrede: hoe de hongerstakers de regering-De Croo onder druk zetten

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zei deze ochtend nog op Radio 1 dat er desnoods “bepaalde acties” overwogen moeten worden om de hongerstakers “te beschermen tegen zichzelf”. De liberaal deelde ook een sneer uit naar PS en de groene partijen, zonder hen bij naam te noemen: “Door bepaalde partijen kan dit blijven doorgaan. Zo blijven die mensen hoop koesteren en kunnen de organisaties errond de hongerstaking blijven stimuleren.”