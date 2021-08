Liveblog Afghanistan

Viceleider taliban: Afghanen kunnen later land nog verlaten, op een legale manier

Strijders van de taliban houden de wacht aan de luchthaven in Kaboel. Beeld Photo News

Duizenden aan het westen gelieerde Afghanen proberen Afghanistan te ontvluchten via de luchthaven van hoofdstad Kaboel, nadat de moslimfundamentalistische taliban er in sneltempo de macht hebben overgenomen. Ook ons land is volop bezig met evacuaties, maar er de vrees leeft dat de tijd te kort wordt. De Amerikanen hebben duidelijk gemaakt dat de coalitiepartners in Afghanistan maar tot vrijdag krijgen om hun evacuaties af te ronden.