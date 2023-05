Vice Media, dat miljarden waard werd met verhalen over seks en identiteit, vraagt uitstel van betaling aan

Digitale media als Vice en Buzzfeed zijn kwetsbaar omdat hun inkomsten grotendeels afkomstig zijn van advertenties, een kostenpost waar bedrijven in snijden. Daarnaast zijn de bedrijven voor hun lezers afhankelijk van met name sociale media. Met prikkelende koppen (‘We vroegen mensen naar hun allergoorste soa-verhaal’) proberen ze daar verkeer te genereren, maar met name Facebook verwijst steeds minder door naar andere websites. Daarmee wankelen de twee belangrijkste pijlers van het verdienmodel.

Ben Smith, oud-hoofdredacteur van Buzzfeed News en schrijver van het recent verschenen boek Traffic: Genius, Rivalry, and Delusion in the Billion-Dollar Race to Go Viral, sprak eerder deze maand tegenover The New York Times van “het einde van een mediatijdperk”. “Het is het einde van het huwelijk tussen sociale media en nieuws.”

De faillissementsbescherming verschaft Vice Media tijd die nodig is om een reorganisatieplan op te stellen. Een verkoop van het bedrijf, dat blijft functioneren, wordt hierdoor eenvoudiger. Een groep schuldeisers hoopt het voor iets meer dan 200 miljoen euro over te nemen. In 2017 bedroeg de waarde van het progressieve, tegendraadse merk nog ruim 5 miljard euro.

Vice begon in 1994 als gratis blaadje over muziek, kunst, skatecultuur en drugs, maar groeide vooral onder mede-oprichter Shane Smith uit tot mondiaal bedrijf met 35 kantoren en ruwweg drieduizend medewerkers. Het werd vooral bekend door verhalen over seks, drugs en identiteit. Behalve het blad en de site (Vice.com) kwam er een productiebedrijf (Vice Studios), een reclamebureau (Virtue) en een televisie-afdeling (Vice News en Vice TV). Vice maakte ook veelgeprezen documentaires over Islamitische Staat en bootvluchtelingen.