Verzetsgroep tegen taliban staat met ‘duizenden strijders’ klaar om te vechten

De verzetsgroep bevindt zich in de Panjshir-vallei, noordoostelijk van Kaboel. Het is de enige van de 34 Afghaanse provincies die nog niet in handen is van de taliban. De streek is onder controle van het Nationaal Verzetsfront, dat opgericht werd door Ahmad Massoud, de zoon van de Afghaanse verzetsheld Ahmad Shah Massoud. Maar volgens de taliban zelf rukken hun strijders op in de regio en is de verzetsgroep omsingeld.

De voorbije week werd de groep versterkt door plaatselijke verzetskrachten vanuit het hele land, vertelt Ali Nazari van het Nationaal Verzetsfront aan de BBC. De groep heeft nu “duizenden krachten klaarstaan voor het verzet”. “Al geven we de voorkeur aan vreedzame onderhandelingen”, klinkt het.

Het ultieme doel van het Verzetsfront is een gedecentraliseerd bestuur van Afghanistan. “Om duurzame vrede te bekomen moeten we de onderliggende problemen aanpakken”, zegt Nazari. “Afghanistan is een land dat bestaat uit etnische minderheden. Het is een multiculturele staat, dus moet de macht verdeeld worden.”

“We geven de voorkeur aan vrede en willen onderhandelen”, aldus nog Nazari. “Maar als dit mislukt, als we zien dat de andere partij niet eerlijk is en zichzelf opdringt aan de rest van het land, dan zullen we geen enkele vorm van agressie dulden. En we hebben onszelf in het verleden al bewezen. In de voorbije 40 jaar is niemand erin geslaagd onze regio te veroveren.”