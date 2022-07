Verzet groeit tegen gevangenenruil tussen België en Iran: ‘Ik ben geschokt’

Zowel de Belgische als de Iraanse oppositie verzet zich almaar luider tegen het in het geheim ondertekende verdrag tussen Iran en België over de uitwisseling van gevangenen. De stemming dinsdag belooft tumultueus te worden, want de inzet is hoog.

In de weegschaal van de parlementairen ligt de mogelijke vrijlating van de Zweeds-Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali, maar ook het idee dat het brein achter een mislukte aanslag op Iraanse oppositie in Frankrijk snel weer op vrije voeten kan zijn. Om die laatste reden noemt N-VA-kopstuk Theo Francken het protocol met ‘schurkenstaat Iran’ dan ook ‘crimineel’. Ook andere N-VA’ers uiten kritiek.

Het verzet waaide zelfs over tot in de Verenigde Staten. “Ik ben geschokt dat de Belgische regering een deal maakt met de grootste staatssponsor van terrorisme ter wereld en van plan is een Iraanse terrorist terug te sturen naar Iran, waar hij meer terroristische plannen kan smeden”, tweet het Republikeinse parlementslid Randy Weber. De Texaanse volksvertegenwoordiger staat bekend voor antiabortus- en prowapendrachtstandpunten.

Onthaald als helden

Leden van de Iraanse oppositie waarschuwen voor de gevolgen. Gevangenen die in het verleden vrijkwamen na zo’n akkoord zijn bij hun terugkeer in Iran als helden onthaald of klommen op in de administratie.

Neem Anis Naccache. De man was betrokken bij een gijzeling in Wenen in 1975 en vijf jaar later pleegde hij in Parijs een aanslag op Shapour Bakhtiar, de laatste premier onder de sjah. Hij doodde daarbij twee personen maar miste zijn hoofddoel. Frankrijk veroordeelde Naccache, maar hij kreeg in 1990 gratie van Mitterand en mocht naar Iran. Een jaar later werd ex-premier Bakhtiar alsnog omgebracht door een Iraans moordcommando. Naccache daarentegen was tot zijn overlijden een graag geziene gast op de tv-zenders van Hezbollah.

Het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) blijft herhalen dat er geen enkele connectie is tussen dit verdrag en een mogelijke ruil van Assadi en Djalali. Tegelijk komen er geen argumenten waarom dit verdrag dan noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld wel duidelijk met het eveneens nieuwe verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar veel drugscriminelen zich schuilhouden voor het Belgisch gerecht. Daar is bovendien open over gecommuniceerd, bij een bezoek van Van Quickenborne en federaal procureur Frédéric Van Leeuw aan Abu Dhabi.

‘Hoop dat ze ons ook begrijpen’

Dit Iraans-Belgische verdrag gaat vlak voor het zomerreces en vier maanden na de ondertekening tussen de Iraanse ambassadeur en de Belgische FOD Justitie voor goedkeuring naar de Kamercommissie. Daar wacht dinsdag een stevig debat, waarin ook aandacht zal zijn voor het lot van Ahmadreza Djalali, onschuldig in een Iraanse dodencel.

“Ik weet van het verzet tegen het wetsvoorstel, maar ik hoop dat ze ook onze situatie begrijpen”, zegt Vida Mehrannia, de echtgenote van Djalali. “Veel mensen kunnen zich niet inbeelden hoe het is om zes jaar lang te gaan slapen met het idee dat Iran hem elk moment kan executeren. Ik ben geen politicus, maar ik hoop dat de Belgische regering en bevolking Ahmadreza willen steunen zoals ze altijd hebben gedaan.”