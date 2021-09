‘Verwarring tussen hypo en dronkenschap deed al mensen in de cel belanden’

Wat is een hypo precies?

“Een hypo of hypoglycemie is een te lage bloedsuikerspiegel. Wanneer de suikerconcentratie in het bloed onder de 70 milligram per deciliter zakt, beginnen mensen vaak te zweten en te beven, worden ze bleek en krijgen ze honger. Daalt de bloedsuikerspiegel nog verder, dan kan je verward raken, je minder geremd voelen, en last krijgen van concentratieproblemen en stemmingswisselingen. Over het voorval met Patrick Lefevere wil ik mij niet uitspreken, maar algemeen kunnen die symptomen wel verward worden met dronkenschap.”

Wat is de oorzaak van die te lage bloedsuikerspiegel?

“Diabetespatiënten die zichzelf insuline moeten toedienen, moeten elke dag koorddansen: op basis van wat ze eten en hoeveel ze bewegen moeten ze precies inschatten hoeveel insuline ze nodig hebben. Eet je veel koolhydraten, dan moet je meer inspuiten, ben je erg actief, dan heb je minder nodig. Daarnaast heeft ook stress een effect, dat kan verschillen van persoon tot persoon. Bij de ene jaagt stress de bloedsuikerspiegel omhoog, bij de andere omlaag. Op basis van al die factoren moeten diabetespatiënten een inschatting maken. Het is lovenswaardig dat ze dat zo goed kunnen, maar soms gaat het eens mis. Het beste dat je dan kunt doen is snelle suikers opnemen, zoals druivensuiker of gesuikerde frisdrank.”

Merken diabetespatiënten een nakende hypo zelf op?

“Meestal wel. Toestelletjes die het mogelijk maken de bloedsuikerspiegel continu te monitoren helpen daar bij. Maar in stressvolle situaties kunnen de eerste symptomen soms onopgemerkt blijven. Ook mensen die al lang diabetes hebben, merken door aangetaste zenuwen een naderende hypo soms minder goed op.”

Kan een hypoglycemie gevaarlijk zijn?

“In het verleden zijn er helaas al mensen opgepakt wegens openbare dronkenschap terwijl ze een hypo doormaakten. Heel gevaarlijk, want zonder ingrijpen kan de bloedsuikerspiegel verder zakken tot je in coma belandt en sterft.

“Ook in de wagen kan een hypo gevaarlijk zijn. Een geval waarbij een vuilniswagen een rij geparkeerde auto’s ramde na een hypo van de chauffeur haalde het nieuws. Diabetespatiënten hebben een aangepast rijbewijs dat ze vijfjaarlijks moeten vernieuwen. Ze moeten daarvoor kunnen aantonen dat ze in staat zijn hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Patiënten zullen hun suikerspiegel altijd even checken voor ze achter het stuur kruipen. Het zijn de meest gedisciplineerde mensen ter wereld (lacht).”

Kan dit ook mensen treffen die geen diabetes hebben?

“Ja, al blijven de symptomen bij hen doorgaans beperkt tot plotse honger, beven en zweten. Dat kan wanneer je lang niet gegeten hebt, of wanneer door intensief sporten en te weinig suikers in te nemen de suikerreserves in het lichaam uitgeput raken. Sommige mensen reageren ook erg gevoelig op suiker met een hoge insulineproductie en een hypo achteraf.”