‘Verwarmingsketel stuk, kapotte muren en een berg papierwerk’: vijf gedupeerden over schade bij installatie digitale meter

De installatie van de digitale meters zorgt op verschillende plaatsen in Vlaanderen voor problemen. Vaak gaat het goed, soms gaat het grondig mis, waardoor gezinnen zonder verwarming of elektriciteit komen te zitten. ‘Uitzonderingen’, beweert Fluvius. Al laten de berichten die we ontvingen weinig aan de verbeelding over. ‘Nadat de installateur de oude meter had afgebroken, lagen er brokstukken... in ons bad.’

“Het was een vriendelijke en verzorgde jongeman van een klein klusbedrijf die op 6 december vorig jaar aan mijn deur stond. Ik kon op geen enkele manier verwachten welke miserie er mij te wachten stond”, vertelt Steven Ponnet (53) uit het Oost-Vlaamse Erpe-Mere. Hij zucht. Want na de installatie van zijn digitale meter volgde een hele hoop miserie. “Terwijl de installateur in de kelder zat, begonnen verschillende elektrische toestellen in huis rare geluiden te maken en kwam er rook uit onze airco. Ik heb meteen een bevriende elektricien opgetrommeld, die vaststelde dat de neuter niet goed vasthing, waardoor er voortdurend kortsluiting werd veroorzaakt. Met z’n tweeën hebben ze het probleem kunnen oplossen, maar de schade was al aangericht. Mijn verwarmingsketel was kapot – de herhaaldelijke kortsluitingen hadden zelfs het beveiligingsmechanisme stuk gekregen – de airco-installatie rookte, ik had geen internet meer en aan het alarmsysteem schortte ook iets.

Bij Steven Ponnet is de installatie van de digitale meter helemaal misgelopen. Beeld ID/ Sammy Van Cauteren

“De installatie van een nieuwe cv-ketel kon niet meteen gebeuren, waardoor we het maar liefst twee weken zonder verwarming hebben moeten doen, terwijl het buiten vroor. Douchen konden we thuis ook niet. We hebben ons een beetje proberen te behelpen met elektrische vuurtjes, maar daardoor moesten we plots honderden euro’s extra aan elektriciteit betalen. Onze airco is pas sinds deze zomer hersteld geraakt, dus in juni hebben we ons ook zonder extra verkoeling door de hittegolf gezweet.”

Niet alleen heeft Steven er veel praktische miserie aan overgehouden. Ook financieel houdt hij een kater over aan zijn digitale meter. “Pas in januari is de verzekeringsexpert langsgekomen. Die wist me te vertellen dat ze enkel de restwaarde van de toestellen vergoeden. Met het geld dat ik voor mijn kapotte ketel kreeg kon ik lang geen nieuwe kopen. Uiteindelijk heb ik zo zeker 3.000 euro zelf moeten ophoesten voor herstellingen. De extra elektriciteitskosten en de verplaatsingskosten om elders te douchen nog niet meegerekend.

“Aan Fluvius heb ik al die tijd niets gehad. Er is hier wel eens een expert langsgekomen, die bevriend leek met de expert van de verzekeringen, dus veel vertrouwen gaf dat niet. Ik wil geloven dat Fluvius veel werk heeft, maar als ze niet voldoende geschoold personeel hebben, moeten ze maar wat minder hooi op hun vork nemen. Hier was een digitale meter niet noodzakelijk – ik had nog geen zonnepanelen – dus ik begrijp hun agressieve gepush om die meters te vervangen niet.”

Ook Roger en Marina uit Kessel-Lo huiveren bij de gedachte aan hun digitale meter. “Eind augustus stonden ze hier voor de deur: Sus en Klus”, zo noemt het koppel de twee niet zo handige Harry’s van een onderaannemer van Fluvius. Toen Roger, een elektricien op rust, de twee bezig zag, voelde hij al aan zijn kleine teen dat hij ’s avonds naar een warme maaltijd kon fluiten.

Roger en Marina bij hun digitale meter van Fluvius. Door een foute installatie sprongen al hun elektrische huishoudtoestellen. Beeld KAR

De twee installateurs vergisten zich van draad en zetten het elektriciteitsnetwerk onder 400 volt in plaats van 220. Wat volgde, waren drie knallen en een kortsluiting. De twee probeerden zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. “Ik heb ze tegengehouden, zodat ze hun fouten konden herstellen. Toen alles in orde leek, vertrokken ze vlug. Pas dan bleek welke schade ze hadden aangericht. We wilden de garagepoort dichtdoen, maar die werkte niet meer. Ook de diepvriezer bleek stuk, net als het vuur in de keuken, onze airco en de verwarmingsketel.”

Het had nog veel erger kunnen zijn, want de deurbel bleek zelfs helemaal doorgesmolten. Intussen verzuipt het koppel in het papierwerk. “De brandverzekering vraagt foto’s en facturen, maar wie heeft nog rekeningen liggen van toestellen die ouder zijn dan vijf jaar?”

Wetende dat Fluvius maandelijks bijna 85.000 nieuwe meters installeert (zie kader hieronder), is het niet verwonderlijk dat er af en toe iets misloopt. Maar een constante in de lezersreacties die we daarover ontvingen, is dat de schade zelden of nooit vlot wordt hersteld.

Mark Reul (66) en Marleen Bruyninckx (63) uit Bunsbeek hebben bijgevolg al bijna anderhalf jaar een poster boven hun bad hangen. “Het is een creatieve oplossing om de gaten in de muur niet te moeten zien”, zegt de man. “De amateur die Fluvius op ons had afgestuurd, had er niet beter op gevonden dan de haken waarmee de oude meter in de muur was verankerd, door de muur te kloppen – in plaats van die netjes af te slijpen. Het gevolg: aan de andere kant, in de badkamer, gingen de haken los door de muur. Door de oude tegels en door de kurkwand die daarop was bevestigd. De brokstukken lagen in bad. Bijkomende miserie was dat die kurkwand niet meer te krijgen is, dus er moeten grote werken gebeuren om alles weer te herstellen.”

Mark Reul (66) bij de beschadiging in de badkamer. Beeld ID/ Karel Hemerijckx

“Na maanden wachten is de verzekering van de tegenpartij langsgekomen, die helemaal geen rekening hield met onze offerte. Veel discussies later hebben we het voorstel van 4.000 euro aanvaard om de ellende eindelijk te kunnen afsluiten. Al is ‘eindelijk’ relatief: pas in oktober wordt de wand hersteld, anderhalf jaar na de plaatsing van de digitale meter. En denk je dat we in al die tijd iets van Fluvius hebben gehoord, nadat we mailden over de miserie?”