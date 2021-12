Vervuiling 3M: rechtbank verwerpt kort geding Greenpeace en Grondrecht tegen Lantis

Zes inwoners van Linkeroever, Zwijndrecht en de omgeving van Antwerpen hebben samen met Greenpeace Belgium begin augustus een zogenaamde ‘milieustakingsvordering’ ingediend bij de rechtbank van Antwerpen. Lantis is de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Rinkoniên (RINK) is als aannemersconsortium ook betrokken bij de grootschalige bouwwerken in Antwerpen.

De zaak draait rond de veelbesproken PFOS-vervuiling door de plasticfabriek van 3M in Zwijndrecht. Kort gesteld vroegen Greenpeace en Grondrecht dat er geen vervuilde grond in de bermen rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht meer zou worden opgeslagen door Lantis en Rinkoniên. De organisaties waren van oordeel dat deze grond daar te vervuild voor is.

De rechtbank oordeelde dat Lantis en Rinkoniên zich aan de veiligheidsvoorschriften voor het werken met de vervuilde grond houden. “Er is momenteel dan ook geen enkele aanwijzing dat (er een risico bestaat dat) BAM of RINK de aanbevelingen niet zou naleven, dit terwijl er op de werf blijkbaar geregeld controles worden uitgevoerd door verschillende instanties”, luidt het.

“De voorlopige maatregelen die we gevraagd hebben, zijn niet aanvaard door de rechtbank. Dat klopt. Maar de rechtbank heeft wel geoordeeld dat onze zaak zelf ontvankelijk is. Die zal dus wel degelijk een vervolg krijgen”, laat Mathieu Soete van Greenpeace weten via de telefoon.