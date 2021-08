Vervuilers krijgen vrij spel door personeelsbesparingen op Vlaams niveau

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege vroeg in het kader van het PFOS-dossier cijfers op over de besparingen die bij de betrokken administraties werden doorgevoerd. De departementen Leefmilieu, ­Natuur en Energie zijn de voorbije jaren danig van uitzicht en samenstelling veranderd, waardoor exacte vergelijkingen moeilijk zijn, maar in 2010 werkten er nog meer dan 5.000 voltijdse ambtenaren. Daar blijven er vandaag nog 4.100 van over. Een knip van 18 procent, vooral bij de afdelingen die nu geviseerd worden in het PFOS-dossier.

Bij de afvalstoffenmaatschappij Ovam werkten er in 2010 393 ambtenaren, terwijl dat er in 2019 nog 323 waren (-18 procent). De Vlaamse Milieumaatschappij ging van 1.067 naar 864 voltijdse equivalenten (-19 procent). De Strategische Adviesraden voor Ruimtelijke Ordening en Wonen moeten het al die tijd al met minder dan vijf ambtenaren doen. Nochtans moeten zij de provincies bijstaan bij het ­afleveren van adviezen wanneer het over vergunningen voor grote bedrijven gaat.

Tijdens de onderzoekscommissie over het PFOS-dossier benadrukte professor milieurecht Isabelle Larmuseau (KU Leuven) vrijdag nog dat er met de regelgeving op zich niets mis is, maar dat het probleem bij de onderbemanning van de administraties ligt.