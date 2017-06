Vervuilde lucht schadelijker voor kinderen in de auto dan buiten

Kinderen riskeren de hoogste blootstelling aan gevaarlijke dosissen luchtvervuiling wanneer ze in de auto zitten omdat de concentratie aan vervuilde lucht in de auto vaak een stuk hoger is dan buiten de auto. Dat schrijft professor David King, chemicus (University of Cambridge) en voormalig wetenschappelijk adviseur voor de Britse regering, in de Britse krant The Guardian.

“Ook al rijd je met een minder vervuilende auto, wanneer je kinderen op de achterbank zitten, heb je ze eigenlijk in een afgesloten doos gestopt waarin alle toxische uitlaatgassen die de auto’s rondom uitstoten wordt verzameld en geconcentreerd”, aldus King.