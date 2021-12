Vervroegd Overlegcomité? GEMS-expertengroep komt vanavond nog samen om situatie te evalueren

De bal ging aan het rollen na de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdagmiddag. Hij riep op om het Overlegcomité vervroegd bijeen laten komen om bijkomende maatregelen te bespreken om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Jambon wil onder meer een verbod op alle indoor recreatie-evenementen.

Tijdens een persconferentie omtrent onze teststrategie, ook woensdagmiddag, greep federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het moment aan om zich achter de oproep van Jan Jambon (N-VA) te scharen voor een verbod op indoor activiteiten. Vandenbroucke zei dat hij het net als premier Alexander De Croo (Open Vld) nuttig vindt om zich te beraden over wat er moet gebeuren om indoor activiteiten in lijn te brengen met wat nodig is. Hij benadrukte wel dat het aan de premier was om het Overlegcomité samen te roepen. “Ik wil daar nog niet op vooruitlopen.”

Later op de dag vroeg premier De Croo dan een advies aan bij het coronacommissariaat van Pedro Facon, ook met de minister-presidenten wordt contact opgenomen. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Op basis daarvan zal een beslissing worden genomen, klinkt het in zijn omgeving.

Tegelijk wordt ook wel benadrukt dat er gisteren nog vanuit de gemeenschappen een vraag kwam om te versoepelen. “Daar zijn we toen niet op ingegaan wegens de moeilijke situatie in de zorg.” Daarmee wordt er verwezen naar de vraag van Jambon en andere cultuurministers om repetities van koren en muziekgroepen indoor te laten doorgaan. “Die kunnen perfect veilig doorgaan”, zei Jambon daar toen over.

De GEMS-expertengroep komt vanavond nog samen om de situatie te evalueren. Daarna gaat haar advies naar coronacommissaris Pedro Facon, die het zal overmaken aan de regering. Wanneer het Overlegcomité dan zal samenkomen, ligt nog niet vast. “Maar het spreekt voor zich dat we niet tot volgende week gaan wachten als de GEMS van oordeel is dat we extra maatregelen moeten nemen”, zegt een regeringsbron.