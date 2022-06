Vervangen hostels straks de bib als plaats om te blokken? ‘Ik erger mij hier veel minder aan geluidjes’

“Ik heb hier veel minder het blokgevoel dan in de bib”, vertelt Jitske Lenaerts (21), die de master Toegepaste Economische Wetenschappen volgt aan de UAntwerpen. De leerstof voor haar volgende examen gaat er vlot in, waardoor ze gerust even pauze wil nemen om over haar onconventionele studieplek te vertellen.

“In de bib is het muisstil, dus hoor je het heel goed als iemand zijn neus snuit. Maar hier zijn er voortdurend achtergrondgeluiden, zoals de poetsploeg die voorbijkomt. Ik merk dat ik mij daardoor hier veel minder erger aan lastige geluidjes.”

Aan de grote, vierkante tafel zitten nog twee andere studenten met hun neus in de boeken. “We hebben over twee dagen examen en moeten nog negen lessen studeren”, vertellen ze in lichte paniek. Boodschap begrepen, die hebben duidelijk wat anders aan hun hoofd dan met een journalist te praten.

De overige stoelen in de vergaderzaal zijn nog leeg. “Het is vandaag uitzonderlijk rustig”, legt hostelmanager Caroline Decoster uit. “Maar eigenlijk zaten we de voorbije weken altijd vol.”

Van Antwerpen tot de Voerstreek

Het Antwerp Central Hostel, of ‘Pulcinella’ zoals het onder Antwerpenaren bekend staat, is niet de enige jeugdherberg die haar deuren opent voor studenten. Wie een studentenkaart heeft, kan nog tot 1 juli in zeven andere Vlaamse hostels terecht. Al heeft de ene locatie al wat meer succes dan de andere, vertelt Paul Billet, directeur van de koepelorganisatie voor Vlaamse jeugdherbergen: “In Antwerpen en Brussel is het soms echt aanschuiven voor een plaats. Maar in de Voerstreek druppelen studenten maar af en toe binnen.”

Op welke locatie ze ook belanden, overal staat de studenten gratis wifi, koffie, thee en water te wachten. Maar studenten kunnen nog veel meer voordelen halen uit samen blokken, weet professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis: “Zien blokken doet blokken. Bovendien is er ook meer sociale controle, waardoor je minder afgeleid zult zijn. Je wilt je gsm bijvoorbeeld niet laten rinkelen in een volle zaal. Daarnaast is het uiteraard handig om je vrienden als een directe hulplijn te kunnen gebruiken voor vragen.”

Alleen blokken betekent ook alleen ontspannen. Maar wie in het Pulcinella studeert, kan de gedachten even op nul zetten door met vrienden een pingpong- of tafelvoetbalmatch uit te vechten. Voor de creatievere zielen behoort tokkelen op een gitaar of piano tot de mogelijkheden.

Voeg daar de fysieke afstand tussen de studeer- en slaapplek aan toe en het recept voor een geslaagde blok is compleet, meent Godderis: “De verplaatsingstijd helpt om je ook mentaal te verplaatsen. Als je in je slaapkamer komt, weet je geest dat het tijd is om te slapen.”

Dag en nacht

Wie toch liever die afstand zo klein mogelijk houdt, kan natuurlijk ook gewoon een bed huren in het hostel. “Tot nu toe heeft nog maar één student daar gebruik van gemaakt”, zegt Decoster. Hoewel geen enkele pedagoog het zal aanraden, kunnen studenten ook gewoon ’s nachts komen blokken als ze dat willen. “Normaal zijn we open van 7.30 uur tot de volgende dag 6 uur. Tussendoor nemen we even de tijd om te poetsen.”

Lopen slaapdronken hostelgasten dan het risico in het midden van de nacht een rusteloze student tegen het lijf te lopen? “Eigenlijk merken onze gasten er niet veel van”, vertelt Decoster. “De studenten mogen niet in het kamergedeelte komen. Alleen ’s nachts hebben we moeten vragen om niet op het terras te gaan zitten. Als ze dan samen ontspannen, is er te veel lawaai voor onze gasten.”

Een inventief ecosysteem, daar in het Antwerpse hostel, waarvan alleen de punten van de studenten zullen kunnen uitwijzen of het ook daadwerkelijk de studieresultaten vooruithelpt.