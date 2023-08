Vertrouwen in bouw is nog niet op peil: ‘Prijsstijgingen, loonindexaties en afhakende klanten hakten erin’

De bouwbarometer klokt in het tweede kwartaal van dit jaar af op 98,4 punten en ligt daarmee hoger dan de 95,9 punten in het derde kwartaal van 2022, wat een dieptepunt was. Toch ligt het cijfer nog 1,6 punten verwijderd van de gezonde grens van 100. “Het vertrouwen van onze bouwondernemers stijgt stapsgewijs. We zitten niet meer in het diepe dal, maar bij lange nog niet aan de top”, verklaart Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

De belangenorganisatie van kmo’s wijst vooral naar het gekrompen werkvolume en de lage winstgevendheid als elementen die de bouwondernemers zorgen baren. “Onze bedrijven blijven nu eenmaal met hogere kosten zitten die ze niet altijd of onvoldoende kunnen doorrekenen’, klinkt het.

Dat het vertrouwen nog altijd niet op peil is, weerspiegelt zich in de tewerkstelling. Eén op de zeven bouwbedrijven werkt met minder mensen in vergelijking met het begin van het jaar. Evenveel bedrijven denkt aan (verdere) ontslagen. Slechts 7 procent heeft de voorbije maanden één of meer mensen aangeworven.

“Dat zoveel bedrijven mensen hebben ontslagen of denken aan afvloeiing zegt veel over hoe alle voorbije prijsstijgingen, loonindexaties en afhakende klanten er bij onze bouwbedrijven inhakten”, stelt Waeytens nog. Hij zegt dat meer dan duizend bouwbedrijven dit jaar al failliet gingen.

Toch zijn de vooruitzichten voor het najaar hoopgevender. Zo zijn de orderboekjes iets verder in de tijd gevuld dan in de vorige kwartalen.