Verstrengen of nog even wachten? Over deze twee scenario’s buigt het Overlegcomité zich

Drie dagen voor kerst staat het Overlegcomité voor een zoveelste moeilijke keuze. De handrem nu al optrekken om de omikronvariant te stoppen? Of nog afwachten tot duidelijker is hoe groot het gevaar is? Vooral de evenementen lopen in het vizier.

Voor federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is de boodschap helder: we moeten nu zo hard mogelijk ingrijpen. Toch zeker als we een totale lockdown willen vermijden, zoals in Nederland, en als we ervoor willen zorgen dat de scholen na de kerstvakantie opnieuw open kunnen. “We moeten het zekere voor het onzekere nemen”, zei Vandenbroucke maandag al.

Dit sluit aan bij de fundamentele keuze die de politiek woensdag op het Overlegcomité moet maken. In zijn voorbereidende rapport schuift coronacommissaris Pedro Facon twee pistes naar voren. Ofwel trekken we onmiddellijk aan de handrem met een zwaar pakket aan maatregelen. Ofwel houden we het bij een aantal lichte aanscherpingen, met de optie om ook al een zwaarder pakket voor te bereiden voor wanneer de situatie écht escaleert.

Zelf heeft Facon een voorkeur voor de tweede piste. De bedoeling zou zijn dat de Risk Assessment Group (RAG) een soort indicator ontwikkelt die in een vroeg stadium alarm slaat zodra de besmettingen de hoogte in schieten. Het pakket dat op voorhand klaarligt, wordt dan gekoppeld aan deze indicator. “Het voordeel is dat je dan geen drie dagen voorbereiding nodig hebt in aanloop naar een nieuw Overlegcomité”, zegt een regeringsbron.

Afwachtend maar alert

In de Wetstraat zien meerdere partijen het nut in van deze afwachtende maar alerte houding. In groene hoek wordt ervoor gepleit om nu de coronaregels te ‘verfijnen’ en misschien al volgende week een nieuw Overlegcomité in te plannen. Bij N-VA, de grootste partij in de Vlaamse regering, klinkt het dat de kunst eruit bestaat om ongeruste burgers duidelijk te maken dat de situatie op de voet gevolgd wordt en dat indien nodig verstrengingen klaarliggen.

Facon legde dinsdag alvast een keuzemenu op tafel, gebaseerd op de adviezen van het GEMS-expertencomité, waaruit de politiek kan kiezen, om nu meteen of pas later in te voeren. Dat bevat onder meer een aanbeveling om samenkomsten te beperken tot maximaal twee à drie gezinnen, om verstrengingen in te voeren voor binnen- en buitenevenementen - waaronder de voetbalwedstrijden met publiek - en om een vervroegd sluitingsuur of een alcoholstop vanaf 20 uur in de horeca in te stellen.

In politieke hoek wordt er vooral gekeken naar de evenementen. Op de vergadering van het kernkabinet was er gisteravond sprake van een onmiddellijke stopzetting van alle indoor en outdoor evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen, behalve sporten zonder publiek. Bij het ter perse gaan van deze krant was hierover nog geen akkoord. Aan contactbubbels of vroegere sluitingen in de horeca leek men niet meteen te willen beginnen. Daarnaast lagen er nog alternatieve opties op tafel, zoals de halvering van de bezetting op het openbaar vervoer, een strengere verplichting van telewerk en het aanbevelen van FFP2-maskers voor kwetsbaren.

De keuze is uiterst delicaat. “We moeten opletten voor overshooting, want omikron zal niet de laatste variant zijn”, klinkt het in de wandelgangen. Tegelijk heeft de coronacrisis al keer op keer bewezen dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Op dit moment dalen de besmettingen nog, maar experts verwachten vanaf begin volgende week opnieuw een toename.