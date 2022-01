Verstekeling in neuswielkast overleeft vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland: ‘Zeer, zeer ongebruikelijk’

“De man maakt het naar omstandigheden goed en is vervoerd naar het ziekenhuis”, zegt een woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee, een tak van de militaire politie.

De politie laat weten dat de leeftijd en nationaliteit van de man nog niet bekend zijn. “Onze eerste zorg was natuurlijk zijn gezondheid”, klinkt het. “Het is zeer ongebruikelijk dat iemand op zo’n hoogte de kou overleeft - zeer, zeer ongebruikelijk.”

De verstekeling werd zondag rond 11 uur ontdekt op de luchthaven in Amsterdam. Waar hij aan boord is gekomen is niet duidelijk, maar hij heeft meerdere uren - mogelijk acht uur of langer - in de neuswielkast van het vliegtuig gezeten.

Toen de brandweer de man uit het toestel haalde, bleek hij nog te leven. Hij was onderkoeld en is, nadat zijn temperatuur omhoog was gebracht, naar een ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de vrachtvervoerder Cargolux bevestigde in een e-mail aan The Guardian dat de verstekeling met een van hun vliegtuigen was meegereisd. Volgens de website van Schiphol was het enige vrachtvliegtuig van Cargolux dat zondag op Schiphol landde een Boeing 747 die vanuit Johannesburg reisde en een tussenstop maakte in Nairobi, Kenia.

129 gevallen

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zijn er tot vorig jaar wereldwijd 129 gevallen bekend van verstekelingen die zich verstopten in vliegtuigen. Ongeveer 78 procent overleefde het niet.

In 2016 werd in een vliegtuig van Brussels Airlines op Brussels Airport ook al eens een verstekeling aangetroffen. Het vliegtuig was afkomstig van Dakar, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Senegal. De man overleefde de vlucht toen niet.