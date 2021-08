Versoepeling mondmaskers in Vlaamse klassen: dit zijn de beslissingen van het onderwijsoverleg

Dit zijn de nieuwe regels in de Vlaamse klassen vanaf 1 september:

• Voor het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs zijn mondmaskers niet langer verplicht, tenzij de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, de lokale crisiscel anders beslist.

• In het secundair kunnen de maskers af wanneer er wordt stilgezeten. Bij verplaatsingen moeten de maskers dus wel op.

Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er is dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Er is geen mondmasker nodig voor sportactiviteiten.

Zo normaal mogelijk

Zowel Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, als topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, lieten bij aanvang van het overleg niet in hun kaarten kijken. Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, drukte wel de wens uit dat het onderwijs in september zo normaal mogelijk zou kunnen starten, met zoveel mogelijk leerlingen in de klas. “Dat we niet verplicht zijn om te gaan naar afstandsonderwijs. En dat betekent hopelijk ook met zo weinig mogelijk mondmaskers. Wij houden daar erkenning mee dat die echter in bepaalde omstandigheden nog nodig zullen zijn.”

In Wallonië werden de regels voor het dragen van een mondmasker eerder al versoepeld. In Brussel blijft het mondmasker gehandhaafd, bleek na het overleg vandaag tussen minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, Caroline Désir (PS), en het onderwijsveld.