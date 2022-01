Verschillende waterlopen in Wallonië in pre-alarmfase door aanhoudende regenbuien

De geaccumuleerde neerslag kan tegen woensdag 30 tot 50 liter per vierkante meter bedragen, met zeer lokaal pieken van 60 tot 80 liter per vierkante meter, verwijst de dienst naar de voorspellingen van het KMI. De pre-alarmdrempels nog niet zijn bereikt, “maar we zijn er zeker van dat we ze zullen halen, gezien de voorspellingen”, legt Paul Dewil, directeur-coördinator van het regionaal crisiscentrum van de SPW, uit. Daarom is de pre-alarmfase nu al geactiveerd.

De waakzaamheidsdrempels voor de Vesder en haar zijrivieren zouden volgens de SPW maandagnacht of dinsdag overdag bereikt worden. “Gezien de aanzienlijke schade aan het afvoernetwerk in dit bekken is de pre-alarmfase opgestart.”

Voor de Amblève en haar zijrivieren voorspelt de SPW dat de pre-alarmdrempels in de nacht en/of dinsdag worden bereikt. Voor Lhomme, Haute Lesse en Haute Semois, en hun zijrivieren, zouden de pre-alarmdrempels dinsdag overdag bereikt worden.

Interventies

Maandagnamiddag moest de brandweer van Picardisch Wallonië al vijftien keer tussenkomen voor wateroverlast en modderstromen op de openbare weg. Er zijn geen ongevallen gemeld als gevolg van de regen. Vooral de gemeenten Frasnes-lez-Anvaing, Aat, Rebaix en Lessen werden getroffen door de stortregens. “In dit gebied zijn we ongeveer vijftien keer tussengekomen en nieuwe oproepen van bewoners komen binnen”, aldus de dispatching van de zone omstreeks 17 uur.

De brandweer moest vooral privékelders leegpompen, rioolmonden en straten schoonmaken. “Er waren ook veel wegen geblokkeerd door modderstromen. Op de snelweg A8/E429, ter hoogte van Frasnes, belandden modderstromen van de velden op de pechstrook”. Moeskroen en Doornik zijn relatief gespaard gebleven.