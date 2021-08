‘Verschillende afdelingen intensieve zorgen in Brussel zijn overbelast’

Verschillende Brusselse ziekenhuizen hebben te kampen met hoge aantallen COVID-patiënten. “In het Brugmann-ziekenhuis, de Iris Ziekenhuizen Zuid en het Sint-Lucasziekenhuis zijn ongeveer 50 procent van de patiënten op de afdelingen intensieven zorgen COVID-patiënten”, zegt Peetrons. “Het Erasmus-ziekenhuis en het CHU Saint-Pierre zitten ook aan de helft van hun reële opvangcapaciteit in de afdelingen intensieve zorgen, omdat die ziekenhuizen momenteel, om verschillende redenen, kampen met een gebrek aan personeel. In de Chirec-ziekenhuizen zijn de afdelingen intensieve zorgen zelfs zowat volledig ingenomen door COVID-patiënten.”

Geconfronteerd met die situatie hebben de Brusselse ziekenhuizen gevraagd om opnieuw patiënten te kunnen overbrengen naar andere regio’s. Dat was eerder in de coronapandemie al mogelijk gemaakt, toen de besmettingscijfers en opnamecijfers de pan uit swingden, maar die maatregel was in het voorjaar teruggedraaid toen de cijfers voldoende gedaald waren.

“Vanaf maandag kan het dus opnieuw, heeft de FOD Volksgezondheid ons zaterdagvoormiddag laten weten”, aldus nog dokter Peetrons. “De situatie in de andere provincies is dan ook een stuk rooskleuriger. Volgens de laatste gegevens zijn er een 80-tal ziekenhuizen waar geen of bijna geen COVID-patiënten op de afdeling intensieve zorgen liggen.”

Ook het UZ Brussel heeft de voorbije dagen gevraagd om een aantal patiënten te transfereren, meldt woordvoerster Karolien De Prez: “Maar we blijven ook patiënten opnemen. De transfers gebeuren om de last over de verschillende ziekenhuizen te spreiden. In het UZ Brussel worden momenteel 15 COVID-19 bevestigde patiënten verzorgd. Vijf patiënten worden verzorgd op de afdeling Intensieve Zorg, van wie drie patiënten invasief worden beademd en één patiënt ondersteuning krijgt van een hart-longmachine.”