‘Verschil loopt op tot 5.000 euro per jaar’: waarom Colruyt lonen voor personeel gelijker wil maken

Colruyt vraagt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om schoon schip te maken in het aantal paritaire comités in de retailsector. De winkelketen heeft daar zijn argumenten voor, al lijkt het voorstel het conflict rond Delhaize geenszins te ontmijnen.

Wat vraagt Colruyt precies?

De grootste Belgische winkelketen schreef een brief naar federaal minister van Werk Dermange. Dat schreef de krant De Tijd woensdag en bevestigt Colruyt. “Wij zijn als Belgische retailer bezorgd over de verscheidenheid aan paritaire comités die er vandaag is”, zegt het in een verklaring. Die paritaire comités bevatten afspraken over arbeidsomstandigheden, loon, vakantie enzovoort.

Colruyt vraagt om een vereenvoudiging van de vijf gebruikte paritair comités in het retaillandschap. Dat met Colruyt een van de grootste werkgevers binnen die retailsector daarom vraagt, is opvallend. Het is immers ook iets waar vakbonden al jaren om vragen. Afgelopen weekend nog klonk die eis bij de christelijke vakbond ACV Puls (zij willen alles overhevelen naar één comité) en liberale vakbond ACLVB (zij willen er twee overhouden).

Goed om weten: Colruyt met haar eigen winkels, die van OKay en Bio-Planet dan wel grotendeels winkels in eigen beheer, ook de 214 Spar-winkels in ons land maken deel uit van de Colruyt Group. Die worden grotendeels zelfstandig uitgebaat.

Wat is het verschil tussen de paritaire comités?

Het is een van de zaken die Colruyt zelf aanhaalt: het verschil in sociale rechten tussen paritaire comités kan behoorlijk groot zijn. Het spreekt over een verschil van 400 euro per maand voor leden van paritair comité 201 tegenover 202. “Anders gezegd loopt het verschil op tot 5.000 euro bruto, of twee maandlonen per jaar”, klinkt het bij de winkelketen.

Werknemers van grote ketens zoals Colruyt, Delhaize of Aldi vallen onder paritair comité 202. 201 is er voor kleine zelfstandigen, die bijvoorbeeld een voedingswinkel hebben met minder dan twintig werknemers of een niet-voedingswinkel met minder dan vijftig werknemers. Van de vijf paritaire comités in de retailsector heeft die voor de grote ketens (202) de beste voorwaarden voor het personeel. Daardoor kan het verschil met de andere comités danig oplopen.

Dat blijkt ook uit een vergelijking die de socialistische vakbond BBTK-ABVV maakte tussen paritair comités 202 en 202.01 (voor kleine zelfstandigen met een bijhuis). Zo verdient een kassierster in het eerste paritair comité zo’n 200 euro meer, heeft die recht op een kerstbonus van bijna 150 euro en bijkomend vakantiegeld van bijna 75 euro, starten toelagen voor avondwerk om 18 uur te tellen in plaats van om 19 uur (bovendien nog eens aan hogere percentages) en moet zij minder werken (35 uur tegenover 36,5 uur).

Waarom vraagt Colruyt dit?

Omdat sommige uitbaters oneigenlijk gebruik maken van paritair comité 201 voor kleine zelfstandigen. Het is algemeen geweten in de sector dat sommige zelfstandigen meer dan één winkel van Albert Heijn of Carrefour open te houden. Door elk van deze winkels in een ander vennootschap onder te brengen, doen ze zich voor als een kleine zelfstandige om aan een voor hen voordeliger paritair comité te kunnen voldoen.

Colruyt benoemt dat nu ook en klaagt over oneerlijke concurrentie. “Dat is nadelig voor de echte kleine zelfstandigen: de bakker, de slager, de kleine zelfstandige winkelier, maar ook voor de geïntegreerde ketens”, klinkt het.

Wellicht speelde de beslissing van Delhaize om 128 winkels te laten verzelfstandigen mee in het nu versturen van de brief, zegt retailexpert en professor Els Breugelmans (KU Leuven). “Het ziet een van zijn grootste concurrenten verschuiven van winkels in eigen beheer hebben naar verzelfstandigen en mogelijk op termijn loskomen van die paritaire comités.”

Komt nog eens bij dat Colruyt als laatste grote Belgische supermarktketen al even kreunt onder de concurrentie met Ahold-Delhaize. “Door de grote afzetmarkt van België en Nederland kan Ahold-Delhaize scherp onderhandelen, en kan men interessante onderhandelde producten ook doorverkopen in België”, zegt Breugelmans.

Wat betekent dit in de hele discussie rond Delhaize?

Niets. Meer zelfs, bij BBTK-ABVV zitten ze er een beetje verveeld mee dat Colruyt net nu met een eis komt waar ze inhoudelijk eigenlijk achter staan maar volgens hen afleidt van de sociale strijd bij Delhaize. De opening van Colruyt moet vooral gezien worden in het licht van de sectoronderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die starten op 17 april. “Dit is een manier om daar een stem aan tafel te krijgen”, zegt Breugelmans.

Die onderhandelingen beloven pittig te worden. ACLVB en ACV Puls dienden al een stakingsaanzegging in voor de hele sector. Werkgevers en werknemers zeggen dan wel beide “de toekomst van de sector” voor ogen te hebben, hun argumenten zijn verschillend. Buiten de onderhandelingstafel praten ze een beetje naast elkaar heen. Werkgevers herhalen hun eis om meer flexibiliteit om te concurreren met (buitenlandse) online winkels of om zich beter aan te kunnen passen aan veranderde noden van consumenten (lees: later winkelen of op zondag). Intussen blijven de bonden hameren op het vereenvoudigen van de structuur aan paritair comités als weg vooruit.

Toch zullen beide kanten binnenkort op elkaars argumenten moeten ingaan. Want de retailsector staat onder druk. “Supermarkten hebben nooit grote marges gehad: 2 tot 3 procent”, zegt Breugelmans. “Vandaag is dat gezakt tot 1,2 of 1,3 procent.”