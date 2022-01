Verrassing in Wallonië: MR-minister Jean-Luc Crucke stapt op

Dat heeft Crucke maandagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De geschoolde jurist stelt zich kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Meer dan waarschijnlijk wordt zijn kandidatuur aanvaard. Doorgaans is dat niet meer dan een formaliteit.

Naar de reden achter de exit van Crucke is het niet lang zoeken. De Waalse regering stond in december 2021 nog onder hoogspanning door een ontwerpdecreet van minister van Begroting en Financiën Crucke rond rechtvaardige fiscaliteit. De eigen MR-parlementsleden keerden zich toen tegen die ontwerptekst, volgens Franstalige media onder druk van voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die vond het decreet naar verluidt te links. De middenklasse werd te zwaar geraakt.

Crucke dreigde er toen al mee “zijn conclusies te trekken” als minister, maar na vijf dagen discussie en overleg werd het decreet alsnog onaangepast goedgekeurd in het Waals parlement. Dat gebeurde volgens Bouchez “in naam van de stabiliteit van de regering”, maar zijn partij stond ook onder druk van de coalitiepartners PS en Ecolo, die de tekst wel steunden. Even later werden de plooien gladgestreken op het partijbureau van MR. Al werd daar wel afgesproken dat MR-ministers gevoelige hervormingen eerst moeten aftoetsen bij de fractieleiders in het parlement.

De breuk tussen Crucke en de partijtop blijkt nu toch niet meer te repareren. “Mijn overtuiging is liberaal, maar ligt niet meer in de lijn van de partij”, zei Crucke maandag tijdens zijn persconferentie, geflankeerd door voorzitter Bouchez. “Ik heb altijd bepaalde opvattingen gehad in de marge, op vlak van klimaat, migratie, energie of belastingen. Tot nog toe was dat mijn kracht. Maar nu brengt het mijn partij en de meerderheid in de regering soms in moeilijkheden.”

Crucke verhuist nu naar het Grondwettelijk Hof, waar het mandaat van de MR over enkele maanden vrijkomt. Bouchez had hem al eerder dat aanbod gedaan. Nu gaat hij erop in. Het is nog onduidelijk wie zijn opvolger wordt binnen de Waalse regering-Di Rupo. Een van de kandidaten lijkt Denis Ducarme, het parlementslid dat zich in 2020 al heel even minister waande.

Bij de start van Vivaldi besloot Bouchez om Ducarme, een van zijn interne rivalen die federaal naast de prijzen greep, te laten doorschuiven naar Wallonië. Daarvoor moest echter Valérie De Bue opstappen, een gerespecteerd minister en geliefd binnen de partij. De hele Waalse fractie reageerde verongelijkt. Inclusief de Waalse MR-ministers, met Crucke op kop. Bovendien was Bouchez uit het oog verloren dat die transfer niet wettelijk was. In Wallonië is bepaald dat minstens een derde van de regering uit vrouwen moet bestaan.