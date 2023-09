Verrassing in Musks biografie: X-topman blijkt geen twee, maar drie kinderen te hebben met Grimes

Gaat op reis naar Vietnam

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vertrekt maandag richting Vietnam. Niet voor een plezierreisje, wel voor economische handelsmissie. Samen met 29 bedrijfsleiders stapt hij op het vliegtuig richting Hanoi. Bedoeling is om daar te bekijken welke mogelijkheden het Zuidoost-Aziatische groeiland voor Vlaamse bedrijven te bieden heeft. Het is niet de eerste keer dat de fine fleur van de Vlaamse economie richting Vietnam trekt. In 2018 stapte Jambons voorganger en partijgenoot Geert Bourgeois met een gelijkaardige missie op het vliegtuig.

Blijkt al drie kinderen te hebben met Grimes

Elon Musk, miljardair

Tesla-CEO Elon Musk blijkt niet twee maar drie kinderen te hebben met zijn vrouw en zangeres Grimes. Dat staat toch te lezen in een nieuwe biografie over het leven en werk van de miljardair. Net zoals dat bij hun andere twee kinderen het geval is, kreeg ook de jongste toevoeging aan zijn kroost een ongebruikelijke naam. De jongen gaat als Techno Mechanicus door het leven, maar zijn vrienden mogen hem ‘Tau’ noemen. Zijn broer heet X Æ A-Xii, al is ook daar de roepnaam ‘X’ net populairder. Zijn zus heet dan weer Exa Dark Sideræl. Zij kreeg de bijnaam ‘Y’.

Steekt Pelé voorbij als topschutter

Neymar, voetballer

Neymar mag zich voortaan topschutter aller tijden noemen van het Braziliaanse nationale voetbalelftal. In de WK-­kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia in Belém trapte hij in de 61ste minuut de 4-0 tegen de netten. Goed voor zijn 78ste treffer in het shirt van de ­Seleçao. Die goal zou hem bovendien de titel van topschutter aller tijden opleveren. Neymar zorgde uiteindelijk ook nog voor de 5-1-eindstand. De voetballer telt nu 79 goals in 125 matchen voor Brazilië, tegenover Pelé, die weliswaar slechts 92 matchen speelde en 77 goals scoorde.

Zegt sorry voor steunen van Masterson

Mila Kunis, actrice

Mila Kunis (en haar man ­Ashton Kutcher) bieden op ­Instagram hun excuses aan voor hun steunbrieven aan Danny Masterson, die tijdens het proces zelfs in de rechtszaal werden voorgelezen. Die acteur, met wie het koppel samen te zien was in sitcom That 70's Show, werd deze week veroordeeld tot dertig jaar cel wegens het verkrachten van twee vrouwen. Toen die zaak aan het rollen ging, bleven ­Kunis en ­Kutcher aanvankelijk pal achter hun collega staan. Een verkeerde inschatting laten ze nu weten. “We steunen de slachtoffers”, klinkt het.