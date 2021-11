Verrassende resultaten van zenderproject Zwin: ooievaarsjong vloog naar Sahara, maar is daar overleden

Waarom kreeg Murshid een zender op?

Veel ooievaars overwinteren op vuilnisbelten in Spanje. Op termijn zullen die vuilnisbelten verdwijnen in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving, waardoor de voedselsituatie voor overwinterende ooievaars in het gedrang kan komen.

Om na te gaan of ooievaars hun (trek)gedrag hierdoor zouden aanpassen, werd een aantal ooievaars van zenders voorzien. Deze zomer kregen vijf jonge ooievaars een zender. Eén van hen, Murshid, vloog verder dan zijn soortgenoten en bevond zich eind september in Mali, aan de zuidrand van de Sahara. In totaal legde de jonge ooievaar ruim 6.000 kilometer af.

Waar Murshid nog naartoe zou vliegen gaan we echter niet meer te weten komen. Op hun Instagram-pagina meldde Zwin Natuur Park vrijdagnamiddag het droevige nieuws dat Murshid, wat ‘gids’ betekent in het Arabisch, is overleden in Mali. De doodsoorzaak is nog onbekend, klinkt het.

Wat leert het zenderproject ons?

Het zenderproject in het Zwin leverde enkele fascinerende resultaten op. Zo kon worden achterhaald dat alle jonge zenderooievaars in de late zomer zuidwaarts trokken. Er bleven dus geen exemplaren bij ons overwinteren. Tijdens hun eerste noordwaartse trek in hun tweede levensjaar keerden alle zenderooievaars terug naar het noorden. Ze vingen de terugtrek richting broedgebieden echter veel later in de lente aan dan oudere ooievaars die sneller aan het broedseizoen willen starten. Ooievaars komen ten vroegste vanaf hun derde levensjaar tot broeden. Een groot deel van de vogels keerde voor korte of langere tijd terug naar het Zwin.

Tegelijkertijd wordt ook de populatiedynamiek van de Zwin-ooievaars opgevolgd: door het regelmatig aflezen van de ringen, worden gegevens verzameld over het overlevingssucces van de broedvogels. Deze monitoring is van groot belang om de status van de soort te kunnen monitoren.