Verrassend onderzoek: Vlamingen en Franstaligen ruziën steeds minder in regering

Eigenlijk werkt het huidige België nog niet zo slecht. Toch niet als je het aantal communautaire conflicten binnen de federale regering als graadmeter neemt. Sinds eind jaren 70 daalt dat gestaag, leert nieuw onderzoek van de Universiteit Gent.

Monnikenwerk, dat heeft Maxime Vandenberghe (25), een doctoraatsstudent aan de UGent, de voorbije jaren verricht. Met behulp van politieke jaarboeken en digitale krantenarchieven heeft hij alle – jawel, álle – regeringsconflicten tussen 1979 en 2018 proberen op te lijsten. Vier decennia aan verbale knokpartijen op de keien van Wetstraat. Tot en met de val van Michel I.

In totaal komt Vandenberghe zo aan ruim 1.300 conflicten (met een klein aantal dubbele tellingen). Gemiddeld meer dan één per twee weken is dat, over allerlei thema’s. In het licht van de geschiedenis zijn die soms groot. Denk aan de crisissen onder premier Wilfried Martens (CVP), de Agusta-affaire of het VN-migratiepact. Maar doorgaans zijn ze klein: een prik hier, een sneer daar. Opstootjes die zelfs bij de meest doorwinterde quizzers geen belletje meer doen rinkelen.

Spanningen

Het doel van deze oefening? Een antwoord krijgen op een vraag waar ook in de Wetstraat al even over gediscussieerd wordt: hebben de staatshervormingen van dit land, die het unitaire België zoetjesaan hebben getransformeerd tot een federale staat, de spanningen tussen Vlamingen en Franstaligen doen toe- of afnemen? (Te) kort gesteld: is het federale België een succes?

Als je de wetenschap mag geloven, dan zouden het aantal communautaire conflicten tussen Vlamingen en Franstaligen mettertijd moeten gestegen zijn. De ‘paradox van het federalisme’ noemt men dat in jargon: de dominante theorie dat een federale staat zichzelf in de voet schiet. Doordat het de honger naar meer regionaal bestuur aanwakkert. De eis van de N-VA om België verder uit te kleden tot een confederale staat, waarin de deelstaten alleen nog het hoogst nodige samen doen, ligt in deze lijn. Of doordat het regeringsformaties ellenlang laat duren.

Maar er zijn ook politicologen die het omgekeerde beargumenteren: dat een federale make-over een kalmerend effect heeft op de communautaire spanningen. Dat het voor meer ‘vrede’ zorgt.

Voeren

Om duidelijkheid te krijgen heeft Vandenberghe alle communautaire regeringsconflicten uit zijn dataset gevist. En wat blijkt? Voor België is de paradox van het federalisme niet van toepassing.

“Mijn onderzoek leert dat er zeker geen opwaartse trend is in het aantal communautaire conflicten tussen 1979 en 2018. Ook niet als je het aantal communautaire conflicten afzet tegenover het totaal. Of wanneer je rekening houdt met de ernst van de conflicten”, verduidelijkt de Gentse doctorandus. Als er al een trend zichtbaar is in zijn onderzoek, dan is die neerwaarts. Het aantal communautaire conflicten loopt terug. “Al heb je wel soms opstoten, midden jaren 80 rond de gemeente Voeren en eerder deze eeuw rond de omstreden splitsing van de kieskring B-H-V.”

Is het federale België dan toch niet zo’n miskleun als sommige politici ervan maken? Hebben de staatshervormingen op langere termijn voor ‘vrede’ gezorgd? Het heeft er alle schijn van. Al wil Vandenberghe – voorlopig – voorzichtig blijven. Hij wil nog meer onderzoek uitvoeren voordat hij grote besluiten trekt. “Want een reeks factoren kunnen het aantal conflicten binnen een regering beïnvloeden, bijvoorbeeld de samenstelling van een coalitie en de economische context waarin ze werkt. Bovendien is het niet zo dat akkoorden over een staatshervorming altijd meteen voor afkoeling zorgen. Soms wel, soms niet. Maar ja, de kans lijkt groot dat er een verband is tussen de staatshervormingen en het geleidelijk dalend aantal communautaire conflicten.”

Nog een vaststelling die Vandenberghe maakt: zelden staan alle Vlaamse partijen tegenover alle Franstalige partijen in communautaire dossiers. Blokvorming komt maar voor in 9 tot 25 procent van de gevallen. “Het populaire beeld van België als land waar Noord en Zuid het constant met elkaar oneens zijn over communautaire kwesties klopt niet. Die situaties komen niet zo vaak voor. Wellicht wordt die perceptie versterkt door de vele conflicten waarbij enkele partijen, vooral CVP en PS dan, onterecht worden voorgesteld als woordvoerders van hun hele taalgemeenschap.”

Kibbelkabinet

Sowieso merkt Vandenberghe op dat er sinds het akkoord over de zesde staatshervorming door de regering-Di Rupo in 2011 (aangevuld met de groene partijen om een tweederde meerderheid te halen) een ongeziene rustperiode is op communautair vlak. Een van de mogelijke verklaringen is dat door de staatshervormingen een reeks gevoelige bevoegdheden ondertussen bij de deelstaten zitten. Wat maakt dat er federaal logischerwijs wat minder overblijft om ruzie over te maken.

Het eerste deel van Vandenberghes onderzoek is dinsdag verschenen in het vakblad Ethnopolitics – een A1-publicatie, het hoogste niveau. En nu? Zeker is dat hij op een wetenschappelijke goudmijn zit. Er lijkt eindeloos veel interessant onderzoek mogelijk op basis van zijn uitgebreide dataset. Bijvoorbeeld de vraag: werd Michel I terecht aanzien als een ruziemakend ‘kibbelkabinet’? Spoi­ler­alert: waarschijnlijk wel. De cijfers tonen dat de centrumrechtse coalitiepartners bijzonder vaak elkaar in de haren zaten. Meer dan eender welke andere federale regering in decennia.