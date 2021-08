‘Verplichte vaccinaties in de Brusselse zorg zijn zeker het overwegen waard’

In Brussel sluiten de vaccinatiecentra stilaan de deuren, omdat nog weinig mensen opdagen. Ondertussen gaat het aantal besmettingen wel de hoogte in. ‘Het zorgpersoneel is onze eerste bezorgdheid’, stelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Hoewel de deltavariant in Brussel nog steeds woedt, werden in het vaccinatiecentrum Heizel gisteren de laatste prikken gezet. Tegen eind augustus gaan nog vijf centra in de hoofdstad dicht. Waarom?

Neven: “We zien dat de vraag vandaag kleiner is dan het aanbod. Dat is al een tijdje aan de gang: sinds eind juni merken we dat er steeds minder afspraken komen voor een eerste prik. Daarom hebben we besloten om de vaccinatiecentra die minder centraal gelegen zijn, of die straks voor andere activiteiten weer gebruikt moeten worden, te sluiten. De vier vaccinatiecentra waar nog de meeste vraag is blijven wel open.

“Daarnaast zetten we nu voornamelijk in op lokale acties. Brusselaars kunnen zich laten vaccineren bij hun geneesheer, we hebben lokale posten waar mensen zich zonder afspraak kunnen laten prikken, we hebben vijf ‘vaccibussen’ die zeven op zeven rijden en mobiele teams voor moeilijk bereikbare groepen. Voorts werken we samen met bedrijven en scholen of universiteiten om daar vaccinaties te zetten.”

In Brussel werd verwacht dat veel mensen toch een prik zouden halen om makkelijk te kunnen reizen in de zomer. Hoe zit dat?

“We zien in de praktijk dat velen ervoor kiezen om in plaats van een vaccin een gratis test te laten afnemen. Anderen lieten zich dan weer vaccineren in hun thuisland. Op basis van steekproeven schatten we dat het om 4 tot 5 procent van de bevolking gaat.”

Dat neemt niet weg dat Brussel in vergelijking met andere Europese hoofdsteden laag scoort, zo toonde een analyse van Bruzz. Hoe verklaart u dat verschil?

“Bij sommige andere hoofdsteden werd de hele regio erbij gerekend of vergeleek men met de vaccinatiegraad van enkele leeftijdsgroepen. Je kunt een stad als Kopenhagen ook niet vergelijken met Brussel, waar je toch een ander publiek hebt. Het is vooral bij jongeren dat de vaccinaties hier minder lopen, want bij de oudere bevolking haalt Brussel wel een goede vaccinatiegraad. Van de 65-plussers is 80 procent gevaccineerd, van de 45-plussers 73 procent. Dat is hoger dan in vele andere hoofdsteden. We zien trouwens ook dat de vaccinatiegraad in Luik of Antwerpen minder loopt, maar daar hoor je niemand over.”

In Parijs of Wenen heb je verschillende vaccinatieposten waar mensen zonder afspraak mogen langskomen. Zijn de lokale acties in Brussel, zoals de vaccinatiebussen, wel genoeg gekend bij de bevolking?

“Ook in Brussel hebben we verschillende vaccinatieantennes, waar mensen zonder afspraak een prik kunnen krijgen. Ik denk dat die voldoende gekend zijn, dat is het probleem niet. Het probleem is dat veel mensen liever wachten met een vaccin te zetten. Er heerst nog veel scepsis.”

Die scepsis is er ook bij het zorgpersoneel. Volgens de laatste cijfers is slechts de helft van het personeel in woon-zorgcentra gevaccineerd.

“Dat is inderdaad onze eerste bezorgdheid. We hebben gelukkig nog niet te veel uitbraken gehad in woon-zorgcentra, maar we doen er alles aan om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Verplichte vaccinaties in de zorg vind ik zeker het overwegen waard.”

En bij de rest van de Brusselse bevolking? Moeten we het voorbeeld van Frankrijk volgen en een vaccinatiepas invoeren voor bijvoorbeeld horecabezoek?

“In bepaalde omstandigheden moet dat kunnen. Je ziet in Frankrijk toch dat dat effect heeft. Maar het zou absurd zijn om dat alleen in Brussel uit te rollen, als je ziet hoeveel mensen zich dagelijks van Brussel naar andere plekken in België verplaatsen en omgekeerd. We gaan toch ook geen vaccinatiepas alleen voor Antwerpen invoeren?”

In het begin van de vaccinatiecampagne liep het centrum op de Heizel nog goed vol. Beeld BELGA

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaat in stijgende lijn in Brussel, nergens in België ligt de incidentie hoger. Hoe zorgwekkend is dat?

“Op dit moment ligt het in de lijn met wat we verwacht hadden. Een derde van de besmettingen komt van mensen die terugkeren van reizen. In het buitenland gebeuren dus heel wat introducties.”

Er hapert dus nog steeds wat met de controle van terugkerende reizigers?

“Ja, sinds de procedure is veranderd moeten mensen die uit een rode zone komen zich enkel op de eerste of tweede dag laten testen. Wij pleiten daar toch om een verplichte test op de zevende dag weer in te voeren. Verder zien we nog steeds heel wat mensen die hun Passenger Locator Form niet invullen.”

Controleert Brussel zelf actief op terugkerende reizigers?

“Jazeker. Vanuit callcenters worden terugkerende reizigers opgebeld om hen te attenderen op de regels. We hebben ook veldagenten ingeschakeld om te controleren of mensen zich er effectief aan houden. En in Brussel-Zuid hebben we naast een testlocatie een testbus ingeschakeld, zodat de drempel voor mensen nog kleiner is.”

Toch blijven vaccins onze voornaamste bondgenoot tegen de deltavariant. Welke vaccinatiegraad is realistisch voor Brussel?

“We mikken op 70 procent tegen eind september. Bij de oudere bevolking zijn we in twee maanden van 60 naar 80 procent gegaan. Nu moeten we hetzelfde bij jongeren doen. Maar veel verder dan dat gaan we niet geraken, denk ik.”