Verplichte vaccinatie verdeelt gewesten: Franstalige politici zijn voor, Vlaamse (nog) niet

Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is een verplichte vaccinatie “vandaag niet aan de orde”, laat zijn kabinet weten. De Vlaamse vaccinatiegraad is wereldtop en ook Wallonië doet het lang niet slecht. “Brussel loopt achter, maar in de hoofdstad worden, via allerlei initiatieven, wel kleine stappen gezet.” Vandenbroucke wil nog afwachten.

In totaal is nu ruim 70 procent van de totale bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus.

Begin deze week waarschuwde viroloog Steven Van Gucht voor een nieuwe, vierde coronagolf in de herfst. Hoe zwaar die zal zijn, is nog onduidelijk. Dat vaccinaties een sleutelrol spelen bij het beperken van de schade staat wel vast. PS-voorzitter Paul Magnette en cdH-voorzitter Maxime Prévot pleiten daarom voor een verplichte vaccinatie in het hele land. Waals minister Jean-Luc Crucke, een zwaargewicht binnen MR, is voorstander van een verplichte vaccinatie in Brussel.

In Vlaanderen staat men op de rem. CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt een verplichte vaccinatie niet noodzakelijk. Coens stelt voor om het gebruik van het Covid Safe Ticket eerst uit te breiden naar kleinere evenementen. “Op die manier geef je mensen die zich nog niet lieten vaccineren een extra prikkel.” Het Overlegcomité besliste om vanaf september alle maatregelen te laten vallen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten. Grotere evenementen moeten kiezen: werken met de gekende maatregelen of met een Covid Safe Ticket.

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci benadrukt dat er eerst “alles aan gedaan moet worden” opdat mensen zich vrijwillig laten beschermen tegen het coronavirus. “Pas als we zien dat de vaccinatiegraad te laag blijft, kunnen we een verplichte vaccinatie gericht op bepaalde bevolkingsgroepen of plaatsen overwegen. Ideologisch zijn we tegen een verplichte vaccinatie gekant, maar het kan eventueel als noodgreep. Momenteel zijn we echter nog niet op dit punt.”

Pasjesmaatschappij

Open Vld zegt ‘neen’ tegen verplichte vaccinatie. De Vlaamse liberalen hebben recent ingestemd met een verplichte prik voor het zorgpersoneel, omdat die mensen met kwetsbare groepen in contact zijn. Van een algemene vaccinatieplicht kan voor Open Vld geen sprake zijn. De partij ziet bovendien weinig heil in een uitbreiding van het Covid Safe Ticket. Zeker niet in Vlaanderen. “We moeten niet panikeren. Laat ons eerst de situatie in Brussel evalueren en dan bekijken wat nodig is”, luidt het. De Vlaamse liberalen waarschuwen al langer voor een ‘pasjesmaatschappij’.

Ook vanuit het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt gepleit voor “koelbloedigheid”. N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat “men in Brussel de situatie nog kan rechtzetten”. Het Overlegcomité komt normaal opnieuw samen op 17 september.

Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gaat het om een puur politieke keuze. “Een verplichte vaccinatie werkt. Dat zie je bij de vaccinatie tegen polio, die al verplicht is in België. Tegelijk is het duidelijk dat je, in het huidige klimaat, een sterke tegenreactie zal krijgen. Je kan de antivaxers geen groter cadeau doen. Ze zullen hierin het bewijs van hun eigen gelijk zien.”