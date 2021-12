Verplichte vaccinatie en Covid Safe Ticket zijn niet in strijd met mensenrechten

Moet de vaccinatie verplicht zijn? Die vraag ligt terug op tafel nu blijkt dat vrijwillige vaccinatie ons niet kon behoeden van een vierde coronagolf. Specifiek voor de zorg besliste de federale regering om de vaccinatie vanaf 1 april 2022 verplicht te maken voor verzorgend personeel.

Telkens dit onderwerp wordt aangeraakt, luidt de vraag of zo’n verplichting in lijn met de mensenrechten zou zijn. Ja, zo laat het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) weten in een nieuw advies op eigen initiatief. Volgens het Mensenrechteninstituut dragen burgers die zich laten vaccineren bij tot de bescherming van het recht op leven en gezondheid van de hele samenleving. Omwille van deze reden is een vaccinatieverplichting niet in strijd met de mensenrechten. Maar, zo waarschuwt het instituut, de sancties waarmee zo’n verplichting wordt afgedwongen, moeten wel proportioneel blijven.

Wat dan met zorgpersoneel dat verplicht gevaccineerd zal moeten zijn volgend jaar? Strookt zo’n aparte verplichting met de mensenrechten? Het Mensenrechteninstituut oordeelt van wel. “Normaal geldt het gelijkheidsbeginsel en moeten alle burgers gelijk behandeld worden”, zegt Martien Schotsmans, directeur van het FIRM. “Maar de overheid kan hier een verschillende aanpak hanteren, doordat het onderscheid met de rest van de bevolking valt te verantwoorden: het zorgpersoneel komt dagelijks in contact met kwetsbare mensen.”

Ook hier geldt dat sancties proportioneel moeten zijn. Zo zou het ontslag van zorgpersoneel echt het allerlaatste redmiddel moeten zijn volgens het FIRM. Eerst moeten minder ingrijpende sancties worden opgelegd, zoals een schorsing. Volgens het instituut is daarin voorzien.

Covid Safe Ticket

Ook van het Covid Safe Ticket oordeelt het FIRM dat het proportioneel is. “Ons advies gaat wel over het Covid Safe Ticket in de huidige vorm: met de optie om met een test ook toegang te verkrijgen en de huidige limitatieve lijst van waar het van toepassing is, zoals voor grote evenementen”, zegt Schotsmans. “Het kan natuurlijk ook niet dat het CST gevraagd wordt in omstandigheden die niet in die lijst staan, zoals een werkgever die een CST aan een werknemer vraagt.”