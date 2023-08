Verplichte bedenktijd voor maagverkleining: ‘Overheid die operaties wat wil vertragen is geen slechte zaak’

Wie een maagverkleining wil, moet van het RIZIV voortaan verplicht drie maanden bedenktijd nemen. Daarmee wil het voorkomen dat mensen overhaast tot een operatie beslissen. Experts reageren echter ontgoocheld. ‘Wat vooral nodig is, is een veel betere nazorg.’

Twee jaar geleden onderging Kelly Van Steenkiste (39) uit Olen een gastric bypass, een operatie waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd. “Ik heb lang geprobeerd zelf af te vallen via diëten, maar niets werkte. Na de zwangerschap van mijn tweeling kreeg ik de kilo’s niet weg en wist ik dat ik iets moest ondernemen. Ook omdat ik steeds zwaardere rugproblemen kreeg.”

Na een consultatie bij de chirurg ging ze nog langs bij een huisarts, psychiater en diëtist. Tot ze helemaal zeker was dat een operatie voor haar de beste optie was. Dat mensen nu verplicht drie maanden moeten nadenken voor ze de stap zetten, vindt ze een goede zaak. “Zo’n operatie is gewoon heel erg ingrijpend. Je mag dat niet onderschatten.”

Betere nazorg

En toch is er kritiek op die verplichte bedenktijd. Professor emeritus Luc Van Gaal, voormalig diensthoofd endocrinologie aan het UZA, noemt de maatregel van het RIZIV zelfs ‘ontgoochelend’. “Er gaat nu al heel vaak een lange periode van bezinning vooraf aan een operatie. Niemand met een BMI van 40 staat ’s morgens op en denkt: laat ons eens een gastric bypass nemen.”

Verdeling van het aantal maagverkleiningen in België (Tegenover het gemiddelde) Meer dan 50% meer dan het gemiddelde in België tussen 30% en 50% tussen 10% en 30% tussen -10% en 10% tussen -30% en -10% tussen -50% en -30% Meer dan 50% minder dan het gemiddelde in België bron: inami-riziv Verdeling van het aantal maagverkleiningen in België (Tegenover het gemiddelde) Meer dan 50% meer dan het gemiddelde in België tussen 30% en 50% tussen 10% en 30% tussen -10% en 10% tussen -30% en -10% tussen -50% en -30% Meer dan 50% minder dan het gemiddelde in België bron: inami-riziv

Bovendien zijn er volgens hem andere pijnpunten waar de overheid zich beter op had gefocust. Drie jaar geleden kwam het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nog met een uitgebreid rapport over bariatrische chirurgie. Een rapport waar een veertigtal chirurgen en experts, onder wie Van Gaal zelf, aan meegewerkt hebben. In het rapport werden pijnpunten opgesomd en aanbevelingen gedaan. “Daarin stond dus niét dat er drie maanden bedenktijd moest komen”, zegt Van Gaal.

Wel twee andere zaken. Eerst en vooral pleit het rapport voor een goede voorbereiding. Waarbij vooraf goed bekeken wordt hoe de patiënt eet en leeft, en of hij bijvoorbeeld medicatie neemt waardoor hij later alsnog kan bijkomen. Er wordt ook gepeild naar motivatie. Als de patiënt niet bereid is om na de operatie zijn levensstijl te veranderen, dan heeft een operatie weinig zin.

Maar bovenal moet er meer en betere nazorg zijn. Van Gaal: “We zien de afgelopen jaren dat een deel van de patiënten na een vijftal jaren weer veel bijgekomen zijn. Wie de levensstijl niet verandert, zal falen. Het zorgtraject mag dus niet stoppen nadat de chirurg zijn mes gehanteerd heeft. Ik vind de maatregel die nu genomen is, de verplichte bedenktijd, naast de kwestie en een gemiste kans. De overheid had wel moeten inzetten op een beter natraject.”

Het RIZIV bevestigt dat voor de meeste operaties er nu inderdaad al meer dan drie maanden zit tussen de eerste raadpleging bij de chirurg en de ingreep zelf. En dat er dus in de meeste gevallen al goed nagedacht wordt. Maar toch is dat bij ongeveer een derde van de patiënten nog niet het geval. En 4,3 procent van de patiënten laat zich zelfs opereren zonder voorafgaande raadpleging. Al moet wel gezegd worden dat er ook soms dringende, medische redenen kunnen zijn om geen drie maanden meer te wachten.

Sommige experts zien veeleer een besparingspoging van het RIZIV, een poging om operaties te ontmoedigen. Het RIZIV weerlegt de kritiek: “De verplichte bedenktijd kan sommige patiënten mogelijk doen afzien van de ingreep, maar er kunnen dan wel extra uitgaven zijn voor diëtisten, psychologen en andere zorgverleners. Het doel is dus niet om te besparen, maar om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.”

Impact onderschat

Volgens Patrick Vankrunkelsven van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) spelen er bij de overheid wellicht nog andere redenen mee om een verplichte bedenktijd in te voeren. “Het klopt wat andere experts zeggen, dat er in de meeste centra nu al goed gewerkt wordt. Voor die centra en patiënten zal er dus niets veranderen. En het een sluit ook het ander niet uit: nazorg is inderdaad belangrijk.”

Maar uit data van Healthy Belgium, een overheidsinstantie die gezondheidsgegevens in kaart brengt, blijkt dat er in bepaalde regio’s in ons land opvallend meer maagoperaties gebeuren dan in andere. “In sommige arrondissementen gaat het zelfs om 50 procent meer operaties dan het landelijk gemiddelde”, zegt Vankrunkelsven. “Hoe komt het dat regio’s in West-Vlaanderen donkerrood kleuren en andere in Limburg lichtgroen? Ik weet het antwoord ook niet. Maar het is toch op z’n minst vreemd te noemen. Dat de overheid dus een maatregel invoert om operaties wat te vertragen, en mensen – zeker in bepaalde regio’s – wat langer te doen nadenken, vind ik dus geen slechte zaak.”

We moeten vooral af van het idee dat een maagverkleining een ‘gewone’ operatie is, meent Vankrunkelsven. “Ze is, zeker in sommige regio’s, als het ware genormaliseerd. Terwijl we in het buitenland zien dat zo’n operatie eigenlijk een last resort is. De impact van de operatie wordt vaak onderschat. In feite blijf je na zo’n operatie voor de rest van je leven een patiënt.”

Daar is Kelly Van Steenbergen zich ook heel goed van bewust, zegt ze. “Veel mensen denken dat na de operatie de kous af is, maar het heeft wel degelijke een enorme impact op je leven. Je moet voortdurend in de gaten houden wat je wel en niet kunt eten. Sommigen eten nadien gewoon weer wat ze willen, en dan mislukt het. Zelf ben ik daar niet bang voor.”