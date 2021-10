‘Verplicht renovatie van woningen na aankoop’: Vlaamse werkgevers en vakbonden adviseren groene omslag

De regering-Jambon zit eind volgende week samen over een aanscherping van de Vlaamse klimaatambities. Europa eist dat ons land zijn uitstoot met 47 procent verlaagt tegen 2030. Het huidige Vlaams klimaatplan mikt op een daling van de uitstoot met 35 procent. Dat is niet voldoende.

Om de politieke discussie te voeden heeft Demir advies gevraagd aan onder meer het Vlaams Klimaatpanel, de Vlaamse Jeugdraad en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het sociaal overlegorgaan waar Voka, Unizo, de Boerenbond en de vakbonden in samenzitten.

In het advies van de SERV, dat deze krant heeft doorgenomen, worden drie ‘klimaatkleppers’ naar voren geschoven: drie verregaande maatregelen om de Vlaamse uitstoot in een klap fors te verlagen tegen 2030. “Versnellen is de boodschap voor het Vlaams klimaatbeleid, want de emissies moeten de komende jaren tien keer sneller dalen dan de afgelopen jaren”, wordt benadrukt in het advies.

Kilometerheffing

Werkgevers en vakbonden pleiten voor veel meer groene warmtepompen. Dit moet Vlaanderen toestaan om snel af te stappen van stookolie en aardgas voor het verwarmen van gebouwen. De regering moet hiervoor de energiefiscaliteit hervormen, zodat warmtepompen financieel voordelig worden. Vandaag is dat niet het geval. Bij nieuwbouw en de vervanging van verwarmingsinstallaties moeten stookolie- en aardgasketels gebannen worden.

Als het van de Vlaamse werkgevers en vakbonden afhangt, wordt de bestaande renovatieplicht na aankoop van kantoorgebouwen uitgebreid naar woningen. Dat is nodig omdat Vlaanderen nog altijd te veel slecht geïsoleerde woningen telt. “Het renovatietempo ligt niet op het vereiste niveau”, luidt het. Voor kwetsbare gezinnen moet een sociaal vangnet worden voorzien via de bouw van minstens 200.000 extra sociale woningen in heel Vlaanderen.

Ook wat betreft elektrische voertuigen “moeten en kunnen” de ambities omhoog volgens de SERV. Vlaanderen mikt vandaag op een half miljoen elektrische auto’s tegen 2030, ongeveer 14 procent van het hele wagenpark. Voor de werkgevers en vakbonden kan dit gemakkelijk tot 1 miljoen verhoogd worden, omdat elektrische modellen straks goedkoper worden dan benzine- en dieselwagens.

Om elektrische auto’s een duw in de rug te geven, moet de Vlaamse regering inzetten op meer laadpalen, een hervorming van de autofiscaliteit en de invoering van een slimme kilometerheffing om het aantal gereden kilometers te verlagen. “Verregaande volumebeperkende maatregelen zijn nodig om een trendbreuk te realiseren”, klinkt het.

VN-klimaattop

Demir wil voorlopig geen commentaar kwijt op het advies van de SERV. Het rapport zal deel uitmaken van de politieke discussie eind volgende week. De Vlaamse regering zit waarschijnlijk vrijdag samen. Twee dagen later start de 26ste VN-klimaatconferentie in het Schotse Glasgow.

Het is duidelijk dat de drie ‘klimaatkleppers’ van de SERV gevoelig liggen binnen de regering-Jambon. In het verleden zijn opeenvolgende Vlaamse coalities nooit zo ver willen gaan in hun klimaatbeleid, uit vrees voor een maatschappelijke weerbots na ingrijpende maatregelen.