Verplicht aantal sociale woningen bij nieuwbouw: zo wil Groen de wachtlijsten aanpakken in Vlaanderen

Groen-covoorzitster Nadia Naji wil dat er bij nieuwe bouwprojecten voortaan minima komen voor sociale woningen. Experts zijn het erover eens dat meer sociale woningen nodig zijn, maar zijn ook kritisch. ‘Meestal staan die ergens in een hoekje.’

Al vele jaren staat het Rabot bekend als een van de armste wijken van Gent. Sinds 2018 bouwt de stad er samen met een private ontwikkelaar aan een gloednieuwe woonsite, Tondelier, waar de woningprijzen vlotjes richting het half miljoen euro gaan.

Bedragen die voor veel mensen uit het Rabot op geen enkele manier te betalen zijn. Maar niet alles op Tondelier gaat naar de gegoede middenklasse. Een vijfde van de ruim vijfhonderd woningen is ingetekend als sociale woning. Nog een ander vijfde is voorzien als budgetwoning – duurder, maar nog steeds een stuk onder de marktprijs.

Voor de Groenen, die in Gent mee in het stadsbestuur zitten, zijn zulke afspraken erg belangrijk. Meer nog: de partij wil dat over heel Vlaanderen minima worden ingesteld voor sociale woningen in nieuwbouwprojecten.

“Bijna 180.000 gezinnen en alleenstaanden wachten vandaag op een sociale woning in Vlaanderen,” zegt Nadia Naji, covoorzitster van Groen. “Een dak boven je hoofd hebben, is een basisrecht dat deze Vlaamse regering niet kan garanderen. Wanneer we er opnieuw een gewoonte van maken om bij nieuwe bouwprojecten in te zetten op een sociale mix, zouden we voor een broodnodige versnelling in de sociale woningbouw kunnen zorgen.”

Steunregimes

‘Opnieuw’, want: de verplichting bestond in het verleden eigenlijk al. Ontwikkelaars werden per decreet verplicht om een quotum sociale woningen te halen – tot 20 procent op private gronden, tot 40 procent bij publieke gronden. In ruil voorzag de Vlaamse regering een reeks financiële en fiscale steunregimes. Sociale woningen zijn immers minder lucratief dan luxueuze woningen die tegen marktprijzen verkocht kunnen worden.

De maatregel belandde al snel in de prullenmand, door een al bij al banale en technische kwestie. Europa kijkt streng toe op illegale staatssteun, en daarom moesten de financiële voordelen voor ontwikkelaars aangemeld worden bij Europa. Vlaanderen vergat dat, waardoor de gunstregimes ongeldig waren. Bouwpromotoren voerden daarna aan dat van hen dus niet verwacht kon worden dat ze de minima halen. Sindsdien heeft geen enkele Vlaamse regering die fout rechtgezet.

De Tondeliersite wil een sociale mix creëren. ‘Die mix doet niks, dat is een mythe. Een rijke buur maakt je niet minder arm.’ Beeld Eric de Mildt

Daar willen de groenen dus verandering in brengen. “Als stad kunnen we nu alleen quota opleggen wanneer er voor een site een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet komen, maar dat is een procedure die jaren duurt”, zegt Gents schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “Met die verplichting zouden we als stad makkelijker het tekort aan sociale woningen kunnen aanpakken.”

Klinkklare nonsens

Het doel is nobel, zeggen experts, maar de uitwerking laat vaak te wensen over. Sociale huisvesting is nog iets heel anders dan een diverse sociale mix voor de wijk.

Er wordt vaak een mooi verhaal bij opgehangen over sociale klassen die door elkaar wonen. Dat moet dan allerlei positieve effecten hebben op die mensen uit lagere sociale klassen. “Wel, dat is klinkklare nonsens”, zegt socioloog en expert ruimtelijke planning Pascal De Decker (KU Leuven). “Als er al een sociale mix is, dan zit de sociale huisvesting meestal in een hoekje. De duurdere woningen staan dan aan het park, de sociale woningen aan de straatkant.”

Op de Tondeliersite is het inderdaad net zo. Het merendeel van de woningen die er al opgetrokken zijn, liggen aan het rustige park vlak bij het Gentse justitiepaleis. Het verkeer is er beperkt, het groen rijkelijk. Maar de enige blok die integraal bestaat uit sociale woningen ligt ietsje verderop, aan de andere kant van een nog aan te leggen park, aan de grote baan bij het Verbindingskanaal. De brandweer rijdt er voortdurend af en aan, voortdurend razen auto’s en gierende motoren voorbij.

Voor Solange (79) is het geen al te groot euvel. Sinds een jaar heeft ze haar intrek genomen in een van de de 22 sociale huurappartementen in het woningblok. “Het is hier vierdubbelglas, het is goed geïsoleerd. En ’s nachts zijn de pompiers stil, dus we hebben daar geen last van. Overdag? Ja, je hoort het hè,” haalt ze de schouders op. De mensen aan de andere kant van de wijk kent ze niet. “Het moet hier nog allemaal aangelegd worden. Maar hier zijn het allemaal vriendelijke mensen, nergens last van. En schrijf het maar proper op, anders weet ik je te vinden.”

Ook socioloog en onderzoeker Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool) is kritisch voor projecten als Tondelier. Ongeacht de sociale woningen blijven zulke projecten zorgen voor sociale verdringing, “omdat het vooral dure woningen zijn en het de prijzen rond de site doet toenemen”. Als maatregel om meer sociale woningen te realiseren, werkt het. “Maar sociale mix doet niks. Dat is een mythe. Een rijke buur maakt je niet minder arm.”

Heyse is het met die kritiek eens. Maar voor de groenen zijn de eerste prioriteit de talloze mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. “Voor mensen met het laagste inkomen, is het huren van een sociale woning de enige manier om een beetje menswaardig te kunnen leven. Op de private huurmarkt zijn die mensen vogels voor de kat.”