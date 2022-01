Veroordeelde terrorist bewaakt illegaal nachtclub van Wetters Vlaams Belang-kopstuk

Tomas Boutens, de rechtsextremist die tot twee keer toe veroordeeld is voor terrorisme en wapenbezit, klust illegaal bij als bewakingsagent. Dat blijkt uit een onderzoek van Het Laatste Nieuws in samenwerking met de nieuwssite ‘Het Observatorium’. De op de OCAD-lijst genoteerde oud-militair liep tegen de lamp toen hij de security verzorgde aan een dancing in Wetteren — een job die hij door zijn strafblad absoluut niet mag verrichten. Opmerkelijk is dat één van de uitbaters het plaatselijke kopstuk is van Vlaams Belang.

De sfeer was uitgelaten in de Club Industrial toen daar op 13 november nog eens gefeest mocht worden. De dansgelegenheid in het Oost-Vlaamse Wetteren had anderhalf jaar stilgelegen door de coronacrisis. Maar rond half één ‘s nachts werd de vreugde wel wat verstoord door een controle waarbij er inbreuken op de “wet tot regeling van de private en bijzonder veiligheid” werden vastgesteld. Die bepaalt hoe de bewakingsactiviteiten rond zo’n evenement georganiseerd moeten worden.

Steunbetuigingen aan Jürgen Conings

De security bleek die avond in handen van vier personen, die geen van allen tot een vergunde bewakingsfirma behoren. Dat is op zich nog geen overtreding, want verenigingen zonder winstoogmerk die slechts sporadisch fuiven organiseren, mogen de bewaking aan hun leden toevertrouwen. Club Industrial wordt uitgebaat door een vzw en volgens voorzitter Michel Bosman maakt die effectief gebruik van dat wettelijk toegestane vrijwilligersregime. “Ik doe daarvoor altijd een beroep op dezelfde vier mensen”, verklaarde hij ons. “Dat zijn vrienden die ook lid zijn van de vzw.”

Ook in dat vrijwilligersregime zijn er echter regels. Zo moeten de bewakingsactiviteiten van tevoren bij de burgemeester aangevraagd worden met een namenlijst van de vrijwilligers. “Dat heb ik altijd correct gedaan”, zweert Bosman. “Maar doordat het nu zo lang geleden was, ben ik dat vergeten.” Kan gebeuren. Maar de wet eist ook dat die vrijwilligers een blanco strafblad hebben. En dat kan één van de vier absoluut niet voorleggen. Het gaat om Tomas Boutens (40), de extreemrechtse oud-militair die afgelopen zomer nog vooraan stond bij de steunbetuigingen aan het adres van de voortvluchtige terreurverdachte Jürgen Conings.

Plannen voor twee moordaanslagen

In september 2006 werd diezelfde Boutens opgepakt tijdens een reeks van huiszoekingen, waarbij ook vijf kazernes werden doorzocht. Hij bleek aan het hoofd te staan van de extreemrechtse groepering ‘Bloed, Bodem, Eer en Trouw’ (BBET) en plannen voor twee moordaanslagen te hebben gehad. Doelwitten waren de toen nog hoogst omstreden Arabisch-Europese activist Dyab Abou Jahjah en Filip Dewinter van Vlaams Belang. Door die twee tegenpolen om te brengen, hoopte Boutens een burgeroorlog te kunnen ontketenen.

In februari 2014 werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan één met uitstel. Maar nog voor dat vonnis viel, was hij in Nederland al weer met wapens en munitie betrapt. Dat gebeurde in oktober 2011 in het gezelschap van Nederlandse rechtsextremisten. Voor die feiten werd Boutens in april 2014 door een rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot tien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Hij was op dat moment ondergedoken, maar in juli 2014 vond het FAST-team van de federale politie hem terug in het noorden van Limburg.

Fractieleider voor Vlaams Belang

Zodra de naam van Boutens viel in ons gesprek, paste Bosman zijn verklaring aan. “Die stond slechts eenmalig in voor de bewaking omdat één van mijn vaste vrijwilligers niet beschikbaar was”, zo heette het plots. Of Boutens dan ook lid is van de vzw? “Hij is een kameraad en een klant. Maar van zijn strafblad wist ik niets.” Wat later belde Bosman ons terug om ook dat te ontkennen. “Boutens was misschien wel aanwezig, maar had zeker geen enkele functie”, klonk het toen. Volgens onze bronnen staat zijn naam echter zwart op wit vermeld in het proces-verbaal dat over de controle opgesteld werd en identificeerde één van de bewakers hem zelfs als leidinggevende.

Verkiezingsaffiche van Wouter Bracke als lijsttrekker van Vlaams Belang in Wetteren Beeld Facebook

Volgens de in extremisme gespecialiseerde nieuwssite ‘Het Observatorium’ situeren ook twee van de andere drie bewakers zich in extreemrechtse middens. Dat konden wij slechts voor één van hen bevestigen. Die maakt deel uit van ‘Project Thule’, een groepering die Boutens gesticht heeft voor de “identitaire heropwaardering” van het Vlaamse volk. Op de T-shirts die de groepering verkoopt, is het zonnewiel te zien — een onmiskenbaar nazisymbool. De vierde betrokkene is een dienstdoende militair. Opmerkelijk is dat mede-uitbater Wouter Bracke fractieleider is voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Wetteren. Hij noch Boutens was zondag bereikbaar voor commentaar.