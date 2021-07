Verontwaardiging over beelden van gewonde Peter R. de Vries op sociale media, YouTube verwijdert honderden filmpjes

“We zijn op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident of mogelijk (vluchtende) verdachten. Deel deze beelden niet op sociale media”, klinkt het op het Twitteraccount van de Amsterdamse politie.

Op de vele filmpjes die onder andere op WhatsApp, Twitter en Instagram circuleren is De Vries duidelijk herkenbaar te zien met een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112.

Op de persconferentie gisterenavond werd nogmaals met nadruk gevraagd om de beelden niet te verspreiden op sociale media. “Dit gaat om de waardigheid en kwetsbaarheid van De Vries”, aldus Amsterdams burgemeester Femke Halsema. “Als u beelden heeft, zelf gefilmd of via een ander gekregen: verspreid ze niet verder. Behalve naar de politie.”

YouTube: ‘Al honderden filmpjes verwijderd’

YouTube laat weten dat het in de uren nadat De Vries werd neergeschoten al honderden filmpjes verwijderd heeft waarop de gewonde journalist en de plek van het misdrijf te zien zijn. Gewelddadige of bloederige beelden zijn niet toegestaan op YouTube, laat moederbedrijf Google weten. Het gaat volgens een woordvoerder vaak om hetzelfde beeldmateriaal dat meerdere keren wordt geplaatst. Het is niet bekend hoeveel unieke filmpjes ertussen zitten.

Gebruikers die de filmpjes plaatsen krijgen eerst een waarschuwing. Als ze vaker in de fout gaan, wordt hun account geblokkeerd.

Afschuw

De heftigheid van de beelden roept bij veel mensen afschuw op, onder meer bij collega’s van De Vries. “Er zijn dus idioten die een zwaargewonde Peter R. de Vries hebben gefilmd en dit nu via social media verspreiden. Doe dit ajb niet” aldus journalist Ton F. van Dijk in een tweet.

