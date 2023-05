Verontrustende krimp van vogelpopulatie: ‘Vooral graanetende vogels zijn nog amper te vinden in ons land’

De intensieve landbouw is met voorsprong de grootste boosdoener voor de verontrustende krimp van de vogelpopulaties in Europa. Dat blijkt uit een nieuwe grootschalige studie. Zonder verregaande hervormingen dreigen heel wat vogelsoorten te verdwijnen.

Als u denkt dat het vogelgezang in uw tuin elk jaar stiller wordt, dan beeldt u zich dat niet in. Sinds 1980 zijn er in de Europese Unie al meer dan 600 miljoen broedvogels verdwenen. Al jaren worden verschillende oorzaken daarvoor genoemd: verstedelijking, klimaatverandering of de intensivering van de landbouw. Maar welke van die factoren nu het meest doorwoog, en of die ook rechtstreeks tot de krimp van de vogelpopulatie leidde, dat was tot nu toe niet hard te maken.

“Het is nu eenmaal erg lastig om de invloed van bijvoorbeeld alleen landbouw te achterhalen, omdat je andere factoren als klimaatverandering of verstedelijking niet zomaar kunt uitsluiten”, zegt vogelonderzoeker Diederik Strubbe (UGent). “Daarvoor zou je al specifieke experimenten moeten doen in een gecontroleerde omgeving, maar die zullen altijd beperkt zijn qua schaal.”

Toch is een internationale groep onderzoekers er nu in geslaagd om de vinger te leggen op wat volgens hen de meest bepalende factor is voor de snelle achteruitgang van het aantal vogels. Daarvoor onderzochten ze de waarnemingen van 170 vogelsoorten in 28 landen, en dat over een periode van 37 jaar. Hun conclusie? De krimp van de vogelpopulatie wordt vooral veroorzaakt door intensieve landbouw, op ruime afstand gevolgd door verstedelijking. De onderzoekers zelf spreken van een ‘quasicausaal’ verband.

“Dat landbouw een grote invloed heeft op de vogelpopulatie, wisten we natuurlijk al langer”, zegt Strubbe. “Maar door de enorme schaal van deze studie wordt dat nu heel duidelijk onderbouwd. Dichter bij een oorzakelijk verband zul je niet komen, anders zou je voor een experiment al veertig jaar moeten stoppen met landbouw.”

Sinds het begin van de studie zijn de populaties van de verschillende vogelsoorten gemiddeld met een kwart gekrompen. Bij akker- en weidevogels is dat zelfs met meer dan de helft. Zij worden dan ook bij uitstek getroffen door de intensivering van de landbouw. Door de schaalvergroting en de druk om iedere millimeter grond te laten renderen, kwam er minder ruimte voor hagen, houtkanten en rommelige hoekjes. Dat heeft een impact op akkervogels, die het net van die akkerranden moeten hebben om voedsel te vinden.

Pesticiden

Wat volgens de onderzoekers nog meer meespeelt, is het gebruik van kunstmest en pesticiden bij intensieve landbouw. Die zorgen voor minder insecten, larven en wormen, een belangrijke bron van voedsel voor akkervogels. “Bij 143 van de 170 vogelsoorten die we bestudeerden, zijn die ongewervelden cruciaal tijdens het broedseizoen”, schrijven de onderzoekers.

Ook in ons land hebben met name die akker- en weidevogels het door de toename van het pesticidegebruik zwaar te verduren. “Vooral graanetende vogels als de grauwe gors of geelgors zijn nog amper te vinden in ons land”, zegt Strubbe. “Ze komen bijna uitsluitend nog voor in natuurreservaten of andere zones waar ze beschermd worden.”

De studie toont bovendien aan dat ook trek- en bosvogels geraakt worden door de landbouw. “Dat hoeft niet te verbazen, want we weten al langer dat pesticiden zich verspreiden in de hele voedselkringloop”, zegt Stijn Leestmans, beleidsmedewerker Landbouw bij Natuurpunt. De natuurorganisatie wees er onlangs nog op dat volgens Frans onderzoek bepaalde types pesticiden (neonics) nog steeds teruggevonden worden in het bloed van verschillende vogelsoorten, terwijl die pesticiden al enige tijd verboden zijn in de EU. “Dat toont nog maar eens aan hoelang die pesticiden aanwezig blijven in de natuur.”

De studie komt ook tot een interessante conclusie over bosvogels. Hoewel het bosoppervlak in vrijwel alle Europese landen toenam, daalden de populaties bosvogels met zo’n 17 procent. Ook dat zal voor een stuk met pesticiden te maken hebben, maar volgens Strubbe speelt ook de kwaliteit van de bossen mee. “De studie zegt niks over hoe rijk die bossen zijn, terwijl dat voor de vogels net het verschil maakt.” Dat er in Europa meer bomen bijkomen, leidt dus niet altijd noodzakelijk tot een betere leefomgeving voor vogels. “Het lijkt altijd een goed idee om bomen te planten, maar voor de dieren is dat niet altijd het geval. Als je bomen zet in open graslanden, kan dat nadelig uitpakken voor akkervogels. Terwijl het honderd jaar kan duren voor bosvogels er hun gading vinden.”

De geelgors. Beeld Education Images/Universal Image

Toch roept de studie vooral vragen op over de toekomst van het landbouwbeleid. “Hieruit blijkt nog maar eens dat hoogintensieve landbouw met pesticiden en bemesting onverzoenbaar is met het in stand houden van ons ecosysteem”, zegt Strubbe.

De jongste jaren kwam er wel meer aandacht voor de krimpende vogelpopulaties. Zo startte Vlaamse minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) vorig jaar een soortbeschermingsprogramma, waarbij landbouwers financiële steun kunnen krijgen om hun akkers ‘vogelvriendelijker’ te maken. “Helaas zijn de soortbeschermingprogramma’s te veel op vrijwillige engagementen gebaseerd”, zegt Leestmans. “Om echt een verschil te maken, zou bij elk gebied dat opgenomen is in zo’n programma verplicht 10 procent vogelvriendelijke maatregelen moeten worden voorzien. Alleen zo kunnen we de krimp van vogelpopulaties tegenhouden.”