Vermomd als soldaat: Oekraïne pakt vriend en belangrijke bondgenoot van Poetin op

Medvedtsjoek, leider van de pro-Russische oppositiepartij in Oekraïne, werd opgepakt in legeruitrusting. Volgens Zelensky had hij geprobeerd zich als soldaat te vermommen. “Als Medvedtsjoek een militair uniform voor zichzelf uitkoos, dan valt hij onder de wetten die gelden in oorlogstijd”, schreef Zelensky op Telegram.

Ook de SBU deelde op Twitter een foto van de gevangengenomen Medvedtsjoek. Volgens de SBU droeg de oppositieleider bij zijn arrestatie een Oekraïens legeruniform “als vermomming”. “Maar zal het je (Medvedtsjoek, red.) helpen je straf te ontlopen? Helemaal niet”, aldus de SBU. “Je zal in de boeien geslagen worden en hetzelfde geldt voor iedereen die Oekraïne verraden heeft.”

Het ging om een “bliksemsnelle en gevaarlijke” operatie, aldus Ivan Bakanov, hoofd van de Oekraïense geheime dienst SBU. Verder is niet duidelijk waar en wanneer Medvedtsjoek precies werd opgepakt.

Krijgsgevangenen

Medvedtsjoek is een belangrijke vertrouweling van Poetin. Zo is de Russische president de peetoom van diens jongste dochter en ze gingen samen regelmatig op vakantie. President Zelensky heeft Rusland nu voorgesteld om Medvedtsjoek ‘te ruilen’ voor Oekraïners die in gevangenschap verblijven. “Ik stel de Russische Federatie voor deze man van jullie te ruilen voor onze jongens en meisjes die nu in Russische handen zijn”, aldus Zelensky op Telegram.

De 67-jarige oppositieleider Medvedtsjoek was sinds vorig jaar onder huisarrest geplaatst op beschuldiging van hoogverraad en een poging tot het plunderen van nationale grondstoffen op de Krim. Enkele dagen na de start van de Russische invasie in Oekraïne bleek hij plotseling verdwenen.

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, weigerde vooralsnog commentaar te geven op de arrestatie.