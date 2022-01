Vermiste kleuter Dean (4) is dood teruggevonden in Zeeland

Wat is hier aan de hand?

De federale politie en het Oost-Vlaamse parket hebben zondagavond een opsporingsbericht verspreid voor Dave D.K. (34) en Dean (4), die woensdag voor het laatst gezien werden in Sint-Niklaas. Het kind, uit Beveren, zou de zoon van een bevriend koppel zijn, waar de man af en toe op paste.

De 34-jarige man kon vandaag opgepakt worden in Nederland. Van de gezochte kleuter was toen nog geen spoor. Maandagavond werd het kind dood aangetroffen op een locatie in Zeeland.

De vermiste Dean(4) uit #België is helaas zojuist overleden aangetroffen op een locatie in Zeeland. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie. — Politie Zeeland (@POL_Zeeland) 17 januari 2022

Waar is de man aangehouden?

“De 34-jarige Dave D.K. is vanmiddag rond 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie in Meerkerk aangehouden”, liet de politie van de Nederlandse gemeente Tilburg weten. “Er werd gemeld dat dat hij in de straten rondliep en in huizen naar binnen keek”, zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. De man was alleen en hij had zijn wagen achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, op een tiental kilometer van Meerkerk.

Van de vermiste Dean was toen nog geen spoor. De Nederlandse politie zette de zoektocht verder en met de verspreiding van een Amber Alert hoopte de politie op tips over de jongen.

Waar is het lichaam van de kleuter gevonden?

De politie trof het lichaam rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland. Het kind werd gevonden ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering.

“In het politieonderzoek kwam maandagavond een mogelijk plaats delict in beeld”, zegt de Nederlandse politie. “Het rechercheteam ging met ondersteuning van meerdere agenten zoeken in de omgeving van Vrouwenpolder. Ook de politiehelikopter werd ingezet om een duidelijk beeld van de omgeving te krijgen. Rond 22 uur stuitten zij op een levenloos kinderlichaam.”

Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock zal opnieuw verhoord worden, zegt het parket.

Wie is Dave D.K.?

De moeder van de jongen verklaarde dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen, maar dat was niet gebeurd.

De man heeft al zeer ernstige feiten op zijn naam staan. Dave D.K. mishandelde in 2010 een tweejarig jongetje zodanig dat hij het leven liet. Hij kreeg tien jaar cel voor onmenselijke handelingen, met de dood tot gevolg. De rechter noemde zijn slachtoffer “de boksbal van D.K”. “De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018", meldt het parket.

De man zou in België ruzie gehad met zijn vriendin, die ook bevriend was met de moeder, en zou het kind dan meegenomen hebben naar Antwerpen. De moeder verklaarde dat ze wist dat hij in de gevangenis had gezeten maar niet voor welke feiten, en dat ze anders nooit het kind zou toevertrouwd hebben aan de man.