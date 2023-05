Vermist meisje na zes jaar teruggevonden dankzij Netflixreeks

Op 4 juli 2017 bracht Kayla een bezoek aan haar moeder Heather in de staat Illinois. Hoewel Heather het recht had om Kayla af en toe te zien, lag de volledige voogdij bij Kayla’s vader. Toen hij de volgende dag zijn dochter bij zijn ex-vrouw wilde ophalen, waren zowel moeder als dochter spoorloos.

Er werd onmiddellijk een grootschalige zoekactie op touw gezet, maar jaren gingen voorbij zonder enig spoor van Kayla of haar moeder. Kayla’s vader bleef echter aandringen op aandacht voor de verdwijning van zijn dochter. Zijn verhaal werd zelfs opgenomen in de Netflixserie ‘Unsolved Mysteries’, in een aflevering getiteld ‘Parental Abduction’. Bovendien gaf het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) vorige maand een foto vrij. De foto, een leeftijdsprogressie, toonde hoe Kayla er na zes jaar vermoedelijk uit zou zien.

Het was echter in Asheville, een stad op ongeveer tien uur rijden van Illinois, dat een winkelmedewerker Kayla herkende van de Netflixserie. Volgens rapporten van de Amerikaanse zender 'ABC 7', belde de winkelmedewerker onmiddellijk de politie. De autoriteiten arresteerden vervolgens Heather en konden Kayla met haar vader herenigen. Heather zit momenteel in hechtenis en wordt verdacht van kinderontvoering.

Het NCMEC deelde een bericht van Kayla’s vader op Facebook: “Ik ben dolblij dat Kayla veilig thuis is. Ik wil iedereen bedanken die bij haar zaak heeft geholpen”, schreef hij. “We vragen nu om rust en privacy terwijl we elkaar opnieuw leren kennen.”