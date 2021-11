Vermist meisje (17) levend teruggevonden: ‘Ze verscheen bebloed in Frans restaurant’

Steeds meer bronnen geven aan dat de tiener opgesloten zat, maar kon ontsnappen uit de klauwen van een ontvoerder. “Ze was gewond en verkeerde in shock”, klinkt het bij BFM TV en Le Parisien. Haar ongeruste vader had eerder haar normale looptraject gevolgd en vond zo haar stel oortjes terug onder het bloed. Dat deed meteen het ergste vermoeden. De procureur opende daarop een officieel onderzoek naar kidnapping en vrijheidsberoving.

De tiener krijgt nu de nodige medische zorgen. “Uiteraard willen we ook te weten komen hoe ze de voorbije 24 uur doorgebracht heeft”, stelt het parket. De plek waar ze teruggevonden werd, ligt slechts op een tiental kilometer van haar woonplaats.

La joggeuse disparue en Mayenne a été retrouvée vivante dans un restaurant à Sablé-sur-Sarthe pic.twitter.com/gCmb2yoO22 — BFMTV (@BFMTV) 9 november 2021

GPS-horloge

Het ging maandag fout in het Bellebranche-bos in het departement Mayenne (noordwesten van het land; nvdr). Volgens radiozender Europe 1 was het meisje om 16 uur vertrokken. In normale omstandigheden werkte ze een lus van vijf kilometer in 25 minuten af. Tegen de avond was ze echter nog steeds niet teruggekeerd, daarop gingen de ouders haar zoeken.

Naast de besmeurde oortjes vond de vader ook haar gsm en GPS-horloge terug. Uit de Strava-gegevens bleek dat het meisje slechts iets meer dan een kilometer gelopen had. Op het kruispunt van drie landwegen stopte het signaal plots. Daarop zette de politie maandagavond vijftig manschappen in om haar terug te vinden. Dinsdag werd dat aantal verviervoudigd. Ook een helikopter, een duik- en een hondenteam werden opgetrommeld. ‘s Avonds dook ze dan plots op in het restaurant in Sablé-sur-Sarthe. De precieze omstandigheden worden nu nog onderzocht.

Volgens RTL France is een eerste verdachte (42) in de zaak reeds opgepakt. Een man zou verschillende keren naar de politie gebeld hebben om meer informatie over haar verdwijning te bekomen. Voorlopig is er echter niets concreets dat hem aan de zaak linkt. In de loop van de dag volgt er nog een persconferentie.