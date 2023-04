‘Verlaag de belastingen voor wie minder dan 60.000 euro verdient. Daarboven kan je tot 68 procent gaan’

Jullie analyseerden de evolutie van de belastingtarieven in ons land, en vonden dat die voor de hoogste inkomens een stuk hoger lagen in de tweede helft van de vorige eeuw dan nu. Hoe komt dat?

Bakou Mertens: “Na de Tweede Wereldoorlog moest België heropgebouwd worden. Om de staatskas te financieren, werden er op hoge inkomens belastingen tot 68 procent geheven, naast een vermogensbelasting van 5 procent. Om de welvaartsstaat nadien verder uit te bouwen, werden de belastingen stelselmatig uitgebreid naar meer mensen. Net zoals vandaag had je progressieve tarieven - hoe hoger je inkomen, hoe meer je betaalde - maar de hoogste inkomens betaalden toen een stuk meer dan nu. Het hoogste tarief dat we in België gekend hebben, was 72 procent. In de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk konden de hoogste inkomens zelfs tot 90 à 95 procent belast worden.”

De hoogste inkomens worden nu belast aan 50 procent. Waarom is dat veranderd?

“Er spelen verschillende factoren mee. Zo heb je de afkalvende macht van de vakbonden, waardoor er vanuit progressieve hoek minder druk op het beleid kwam te staan. Maar kapitaal is ook mobieler geworden, waardoor er internationale concurrentie tussen belastingsystemen ontstond. Tegen het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig was er bovendien een redelijk hoge inflatie, terwijl de belastingschalen niet altijd werden geïndexeerd. Steeds meer mensen kwamen in die hogere schalen terecht. Het kan dat de politieke druk om die schalen af te schaffen daardoor steeds groter werd.”

Jullie stellen nu voor om de tarieven voor de hoogste inkomens opnieuw op te trekken. Hoe zien jullie dat precies?

“Concreet stellen we een belastingverlaging voor voor iedereen die minder dan 60.000 euro per jaar verdient. Boven die grens stijgen de belastingen op het inkomen tot maximaal 68 procent. Over die exacte percentages kan nog nagedacht worden, maar het punt is vooral dat een hoger percentage dan 50 procent kan. We zien dat nu als iets uit de communistische toolbox, maar het heeft in het verleden ook hier bestaan.”

Riskeer je zo niet meer belastingontwijking?

“Dat zal daar zeker en vast een effect op hebben. Maar ik denk niet dat een groot deel van de bevolking dat zal doen. Vooral niet als je duidelijk maakt dat dit onze samenleving beter maakt. Door lage en gemiddelde inkomens minder te belasten, motiveer je meer mensen om te werken. Dat lost de krapte op de arbeidsmarkt voor een deel op, en geeft de overheid finaal meer inkomsten zodat die andere belastingen kan verlagen.”

Komt het fiscale plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) aan jullie voorstel tegemoet?

“Helaas niet. Op zich is het goed dat er tenminste al gesproken wordt over een hervorming van ons belastingsysteem. Maar zijn verhoging van de belastingvrije som betekent dat iedereen een vast bedrag van 800 euro extra per jaar overhoudt. Je kunt je afvragen of het wel nuttig is om dat cadeau te geven aan iemand die 600.000 euro per jaar verdient. Je zou beter tegelijk de tarieven aan de bovenkant optrekken, zodat wat zij extra krijgen, meteen weer wordt afgetrokken en je echt alleen een bonus aan de lage inkomens geeft.

“Daarnaast wil Van Peteghem ook nog de ondergrens van de hoogste inkomensschijf verhogen. Dat is al helemaal problematisch, want zo geef je die hoge inkomens nog een hoge belastingvermindering. Aangezien dat de staat bakken vol geld kost, wil hij tegelijk de btw op sommige producten verhogen. Dat is een vlakke belasting, die ook de lage inkomens treft. Zo gaat Van Peteghem helaas voorbij aan het herverdelingsvraagstuk.”