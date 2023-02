Verkrachte Nathalie, mama van twee, krijgt groen licht voor euthanasie: ‘De vrouw die ik was, is op de ochtend van 3 september 2016 gestorven’

Nathalie Huygens (50) lijdt ondraaglijk nadat ze op de meest afgrijselijke manier werd verkracht. Nu ze groen licht heeft gekregen voor euthanasie, vertelt ze in een open maar onwezenlijk interview haar verhaal. Over hoe ze de dagen na die noodlottige zaterdag heeft beleefd. Hoe het snel duidelijk werd dat ze nooit meer zou herstellen. En hoe haar gezin langzaam uiteenviel. “Euthanasie aanvragen als mama, dat is hartverscheurend hard.”

Hoe moeten we het begrijpen? Hoe moeten we in godsnaam begrijpen dat een geweldig lieve vrouw van amper 50, mama van twee jongvolwassen kinderen die ze doodgraag ziet en omgekeerd, dood wil? En dood màg gaan, want haar euthanasie-aanvraag werd in januari goedgekeurd door twee psychiaters en een arts die unaniem oordeelden dat haar psychisch lijden ondraaglijk is. Het lijkt zo, zo onwezenlijk wanneer je haar ziet en met haar babbelt. Want Nathalie Huygens is niet alleen immens hartelijk en in vanalles en nog wat geïnteresseerd, ze is ook best grappig, lacht voluit bij momenten. “En toch is de Nathalie die ik was - een levensgenieter pur sang - op de ochtend van 3 september 2016 gestorven”, pareert ze meteen.

***

“Zaterdagochtend half zes, ik ga extra vroeg lopen. Tien kilometer over het jaagpad langs de spoorlijn in Vilvoorde, zoals ik elke dag doe. Het is warm en nog donker. Van zodra de woonwijk achter mij ligt en ik in die uitgestrekte veldvlakte op het jaagpad ben, zie ik in de verte een gedaante in mijn richting stappen. Hij wandelt heel rustig, de handen in de zakken. Iets in mij zegt: ‘Keer terug, dit is niet oké.’ Maar een ander stemmetje zegt: ‘Doe niet flauw.’ Als ik dichterbij kom, gaan opnieuw alle alarmbellen af. ‘Wow, wat is dit??’ Want ik zie een gelaat zwart van woede. Ik zie een man die precies niet op deze planeet lijkt te zijn, die ook niet de indruk geeft dat hij mij ziet. Ik jog hem voorbij en denk: ‘Oef. Zie je wel?’ Na een paar looppassen draai ik mij om, om mezelf gerust te stellen dat hij ook gewoon verder is gewandeld. Op dat moment grijpt hij mij vast en zie ik zijn keizwarte, agressieve ogen. Hij is woedend, smijt mij met een enorme kracht in de greppel. Met zijn volle vuist begint hij op mijn gezicht te slaan. Hij blijft slaan. Hij slaat mijn kaak en oogkas kapot, ik voel het doffe geluid van botten die breken. Ik krijs en vecht terug. Hij blijft maar zeggen: ‘Calme-toi!’ En dan besef ik: als hij nog één keer slaat, ben ik dood. Dus ik val stil. Ik krijs niet meer, vecht niet meer terug, beweeg niet meer. Hij kalmeert, trekt mij recht en neemt mij bij de arm mee het veld in. Die honderd meter met hem mee stappen, voelt verschrikkelijker aan dan de slagen van daarnet. Want ik wéét wat mij te wachten staat. Iets in mij zegt dat ik moet vluchten. Maar dan denk ik: hij is twee koppen groter dan ik, hij haalt mij direct in en is in staat om mij met zijn blote hand dood te slaan. Hij smijt mij opnieuw tegen de grond, haalt een mes boven en verkracht mij. Herhaaldelijk. Het duurt een eeuwigheid. Ik spreek mezelf in gedachten moed in. Zo, van: probéér niet te beseffen wat hij doet, dan overleef je het misschien. Hij laat mij voor dood achter. Had ik daar en dan geweten wat voor een onwezenlijk bestaan mij vanaf dan te wachten zou staan, dan was ik hem achterna gelopen en had ik hem gezegd: ‘Vermoord mij.’”

Raakt dit verhaal je? Bij Tele-Onthaal kan je altijd terecht. Bel anoniem en gratis naar 106 of chat via tele-onthaal.be.

***

“De eerste dagen na de feiten heb ik echt gedacht dat ik het te boven zou komen”, vertelt Nathalie in haar flat in Boechout, haar nieuwe woonplaats na een heel leven in Vilvoorde. “Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis zei dat ik over een paar dagen wel weer terug zou kunnen gaan werken in de school waar ik secretariaatswerk deed. Ik ben een doorzetter. Op eigen kracht terugvechten, zo had ik het altijd al gedaan. En zo had ik ook al veel overwonnen. Op mijn 16de ben ik aangerand met een revolver tegen mijn hoofd, op mijn 18de stierf mijn mama en 9 jaar later ook mijn papa, als twintiger had ik een heel zwaar auto-ongeluk met een jaar revalidatie tot gevolg. Ik bedoel maar: ik wist hoe ik uit een dal moest kruipen. En ik wist ook dat tegenslag mij niet zou tegenhouden om toch gelukkig te zijn. Voor mijn verkrachting wàs ik gelukkig. Met mijn man en onze twee prachtige kinderen Tine (22) en Wout (25). Ons gezin was als een puzzel waarvan de vier stukjes perfect in elkaar pasten. Door mama te worden, was mijn grootste droom uitgekomen. We leidden in Vilvoorde een leuk leven. Uitstapjes in het weekend met het gezin, wandelen, fietsen, hardlopen, fijne sociale contacten: het was goed.”

“Maar àlles is veranderd”, zegt Nathalie, bijna verontschuldigend. “Dat ik nooit nog zou zijn wie ik was geweest, werd al duidelijk toen ik na een week ziekenhuis terug naar huis mocht. Dat huis was mijn huis niet meer. Ik voelde mij een indringer, eenzaam en alleen. Niets klopte nog. Iedereen bleef maar zeggen dat ik nog altijd dezelfde was, maar zo voelde het niet voor mij. Een deel van mezelf leek afgestorven. Ik functioneerde niet meer in dat gezin. Toch mentaal niet. Want fysiek deed ik er nog lange tijd alles. Ik waste, kookte, strijkte, poetste. Bakte cakes, maakte de lunchpakketten voor de kinderen klaar, perste zoals altijd vers fruitsap voor het ontbijt. Maar ik kon niet meer sàmen met mijn gezin zijn. Ik verdroeg niet meer dat mijn man bij me sliep, verdroeg het niet meer om met het gezin aan tafel te eten. Ik kreeg aanvallen van paniek en angst, had op de duur ook suïcidale gedachten en heb effectief zelfmoordpogingen ondernomen. Vier maanden na de feiten ben ik in psychiatrische opname gegaan. Het begin van een lange rij opnames over de jaren heen, al dan niet gedwongen op advies van mijn psychiater. Mijn gezin viel uiteen, de kinderen bleven in het huis bij hun vader wonen omdat hij hen méér stabiliteit kon geven. Hen niet meer elke dag kunnen zien, deed vreselijk veel pijn.”

Zo moe, uitgeput

“Ik ben zo, zo moe”, zegt ze. “Uitgeput. In die meer dan zes jaar ben ik, op de uren van slaap na, nog geen half uur niét geconfronteerd met wat mij is overkomen. Alleen al met de fysieke gevolgen leef ik continu. Ik kan geen hard voedsel meer eten, mijn linkeroog doet letterlijk constant pijn. Dat is een knagende pijn, alsof iemand van binnenuit spijkertjes uit dat oog aan het kloppen is. Alleen als ik naar beneden kijk, voel ik bijna geen pijn. Voor me uit kijken, zoals nu, of naar boven kijken, is: constante pijn. Nog maar een film meepikken, is amper te doen.”

Nathalie thuis in Boechout met één van haar cavia's. Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

“En waar zal ik beginnen om het over de mentale gevolgen te hebben?”, vraagt ze minzaam. “Ik moét overdag constant bezig zijn. Heel gestructureerd: poetsen, koken, eten, wat gaan wandelen, met de hamster en de cavia’s bezig zijn. Want val ik stil, dan kan de herinnering komen opzetten. Of erger nog, de herbeleving. Dan kan mij angst overvallen, of paniek. Of intens verdriet. Dan voel ik dat ik kan instorten. Soms lig ik dan urenlang te huilen. Niet zelden op de grond, omdat ik wéét dat ik een gevaar voor mezelf kan zijn. Lig ik op de grond, dan moet ik al moeite doen om recht te komen en naar het medicijnkastje te lopen. Als ik stil val, voel ik ook hoe doodop ik ben. Het is alsof ik constant in overdrive zit. Tuurlijk put dat uit. Ik slaap ook al zes jaar slecht, moet mezelf dwingen om niet al om vier uur op te staan, omdat ik weet dat ik de dag van fysieke uitputting anders niet doorkom. Soms word ik huilend wakker en kan ik alleen maar denken: ‘Moet ik nu wéér een dag door?’ Want ik weet sindsdien gewoon niet meer: ‘Leven, hoe doe je dat?’ Ik weet niet langer wat er eigenlijk van mij wordt verwacht.”

“Alleen nog maar naar de winkel gaan om boodschappen, is een hel”, gaat Nathalie verder. “Omdat ik nergens meer kan zijn waar ik het risico loop om vast te zitten. Dan zeggen mensen: ‘Je kan als je wil toch gewoon wég uit een rij wachtenden aan de kassa?’ Maar wat niémand kan begrijpen, is hoe triggerend het voor me is als ik sta op een plek waar ik weg wil en denk niet weg te kunnen. Triggerend naar dat vreselijke moment waarop ik met de dader mee door dat veld moest en geen kant meer opkon. Dan sta ik daar aan de kassa bijna een strijd op leven en dood te voeren, terwijl mensen allicht denken: ‘Allez, die heeft precies ook niet veel geduld.’”

“Ik ben geïsoleerd geraakt. Omdat de meeste mensen gewoon niet weten wat ze tegen mij moeten zeggen. Uit angst om iets verkeerds te zeggen of uit machteloosheid blijven ze weg, lopen bekenden soms in een boog rond mij heen om contact te vermijden. Dat doet zo’n pijn, want ik ben altijd heel sociaal geweest. Mensen kunnen heel moeilijk om met dat kapotte, kwetsbare deel in mij. De stilte vind ik vreselijk. Want je voelt je genegeerd en dat bevestigt het vuile beeld dat je als slachtoffer van een verkrachting van jezelf hebt. Van mijn eigenwaarde blijft nog weinig over. Mijn isolement ligt ook deels aan mezelf. Want mijn reactie op de afstand die velen namen, is dat ik een muur rond mezelf bouwde. Om mezelf te beschermen. Om niet nog méér te verliezen. Ik ben sinds mijn verkrachting al zoveel kwijtgeraakt dat ik bang ben geworden van verlies. Wil er eens iemand afspreken, dan ga ik daar niet op in. Want ik denk dan: ‘Wat als die persoon me daarna niet meer wil terugzien? Dan ga ik wéér pijn hebben.’”

Nathalie met haar kinderen Tine en Wout, in september vorig jaar. Beeld RV

“Ik vecht nu al al die tijd dag in dag uit om mij staande te houden, dat is niet vol te houden”, zegt Nathalie, die nog drie keer per week op therapie gaat bij haar psycholoog en psychiater. “Twee jaar geleden heb ik mijn aanvraag voor euthanasie ingediend, want ik verlang alleen nog maar naar rust. Ik wil dat het lijden stopt, dat het voorbij is. Weten nu dat ik mag sterven, is ergens een geruststelling. Zo, van: ‘Het mag stoppen als het écht niet meer gaat.’ En wanneer? Liever vandaag nog dan morgen. Maar ik ga proberen om vol te houden tot aan het burgerlijk proces waar we nu al zo lang op wachten. Dat kan er volgende maand zijn, maar net zo goed ook volgend jaar. Ik moet op de eerste zittingsdag nog in leven zijn omdat de dader financieel anders vrijuit gaat. Dat wil ik de kinderen niet aandoen. Ik weet wel dat Wout en Tine dat altijd heel vies geld zullen vinden, maar het gaat niet puur om dat geld. Het gaat er vooral om dat de dader, als er géén burgerlijk proces komt, op dat vlak geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen en gevoelsmatig is dat vooruitzicht zowel voor mij als voor de kinderen niet te dragen.”

KIJK. Wout getuigde in VTM NIEUWS over wat zijn moeder overkwam en maakte er zelfs een film over

Buitengewoon egoïstisch

Nathalie las op sociale media reacties van mensen die het buitengewoon egoïstisch van haar vinden dat ze haar kinderen straks opzadelt met de pijn van haar zelfgekozen dood en hen zal achterlaten. Iemand schreef zelfs: “De dader is menselijker dan de moeder.” Het zijn dat soort reacties die er mee voor zorgden dat haar zoon Wout het vorig jaar in een beklijvende open brief opnam voor haar en bij uitbreiding voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Hij schreef daarin onder meer: “Bijna zes jaar later weten zelfs de meest toegewijde hulpverleners van het land niet meer wat doen. (...) Geen enkel kind verdient het om zijn/haar ouder zo te zien lijden. (...) We bevinden ons al jaren in een situatie waarbij mama fysiek nog wel in leven is, maar mentaal al lang niet meer. (...) In mijn mama haar plaats zou ik ook niet meer willen leven.”

“De kinderen staan achter mijn keuze en daar ben ik dankbaar voor”, zegt Nathalie. “Hoe erg ze het ook vinden, ze wéten dat ik niet meer kan. Ze hebben het van dichtbij meegemaakt, hé, dat hulpverleners hen in paniek belden omdat ze mij niet konden bereiken of dat de politie aan hun deur stond om een sleutel van mijn flat te vragen ‘want we zijn niet zeker of mama nog leeft’. Ze zeiden al vaak: ‘Mama, wie zijn wij om te zeggen dat je moét blijven afzien? Voor ons is het al zo vreselijk om jou te zien lijden. Hoeveel erger moet het dan niet zijn voor jou?’”

“En geloof me vrij, euthanasie aanvragen als mama, dat is… hartverscheurend hard. Je wil zoiets niét moeten zeggen tegen je kinderen. Ik denk niet dat ik mij sindsdien al één seconde niét schuldig heb gevoeld tegenover hen. Tuurlijk voél ik mij een egoïstische moeder. Mijn kinderen hebben nog zoveel van hun leven te tonen, ze moeten zelf nog mama en papa worden van kinderen die hun oma allicht nooit zullen kennen. Tuurlijk verscheurt mij dat. Alleen wéét ik helaas ook dat de pijn bij momenten zo diep zit dat ik dan zelfs niet meer aan mijn kinderen kàn denken. Dan bestaat er niks anders dan die pijn en dan verlang je nog maar één ding: dat het lijden voorbij is. En zelfmoord? Nee. Dat raden mijn therapeuten mij ten zeerste af. Omdat mijn kinderen zich daar niet op kunnen voorbereiden en dan ook geen afscheid kunnen nemen van hun mama. Wout heeft al aangegeven dat hij erbij wil zijn wanneer ik euthanasie krijg. Tine twijfelt, omdat ze het er gevoelsmatig zo lastig mee heeft. Ach, ik wéét dat het voor hen veel draaglijker zal zijn - niet in het begin, natuurlijk - als ze mij niet meer moeten zien lijden. Want ik wéét, zié hoe hard ze nu afzien. We praten er heel weinig over. Om elkaar te sparen. Ik wil mijn kinderen ook zo weinig mogelijk tot last zijn, al zien ze mij niet als een last.”

Nathalie in de Boechoutse natuur. "Er is niets dat ik nog per se wil zien of doen. Er is gewoon ook te veel trauma om nog grootse dingen op te zoeken. Genieten, zit voor mij in kleine dingetjes. Een eekhoorntje dat ineens passeert terwijl ik aan het wandelen ben, het zien van de ochtendmist in een bos." Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

“Mijn therapeuten blijven hopen op een mirakel”, zegt Nathalie. “Het is zeker niet zo dat ze mij hebben opgegeven. Tuurlijk willen ze mij niet dood. Als ze nog maar over iets nieuws van therapie lezen dat me misschien kan helpen, dan bewegen ze hemel en aarde voor mij. Zoals ze al zes jaar doen. Maar ze gunnen mij ook de rust van het voorbij zijn, want ze hebben mij al zo dikwijls zien spartelen op het droge, zien vallen en weer opstaan. Zware medicatie verdraag ik niet, want daarvan ben ik letterlijk weg van de wereld om vervolgens al even letterlijk flauw te vallen van zodra ik opnieuw op mijn benen sta. Ik neem nu lichtere medicatie die mijn angsten een beetje onder controle houdt. En het is erg om te zeggen, maar ik kan ook niet zomaar elke keer als het nodig is even tot rust komen in het ziekenhuis omdat mijn hospitalisatieverzekering geen psychiatrische opnames terugbetaalt. Dat komt er ook bij, ja.”

“En toch zal ik tot het laatste moment - denk ik, hoop ik - blijven lachen en de mooie dingen blijven zien”, zegt Nathalie die haar woorden kracht bijzet met haar mooiste glimlach. “En ik zal ook blijven vechten tot ik écht niet meer kan. Een bucketlist heb ik niet, nee. Er is niets dat ik nog per se wil zien of doen. Er is gewoon ook te veel trauma om nog grootse dingen op te zoeken. Genieten, zit voor mij in kleine dingetjes. Een eekhoorntje dat ineens passeert terwijl ik aan het wandelen ben, het zien van de ochtendmist in een bos of een mooie zonsondergang, verse sneeuw die onder mijn voeten kraakt, de kinderen die na hun werk eens binnenspringen om samen met mij te kokkerellen. Meer moet het niet zijn. En alles wat mijn dierbaren - de kinderen, een handvol vrienden, mijn broer en mijn zus - moeten weten, weten ze.”

NIET ZOMAAR EEN WOORD

“Ik hoop dat mijn verhaal kan leiden tot meer begrip voor al wie het slachtoffer is van seksueel misbruik”, zegt Nathalie tot besluit. “Verkrachting is niet zomaar een woord uit het woordenboek. Wat bedoelen mensen wanneer ze zeggen dat de cover van een bepaald liedje is verkracht? Dat dat nummer compleet om zeep is geholpen, dat er een slechtere versie van is gemaakt. Dat is kort gezegd ook toepasbaar op mij en op zo veel slachtoffers die niet durven of kunnen praten over hun lijden. Ik hoop dat mensen na het lezen van het artikel zullen denken, van: ‘Goh, ik ken in mijn straat ook een slachtoffer tegen wie ik nog amper goeiendag durf te zeggen, ik ga dat nu voortaan gewoon wél doen.’ Doe normààl tegen ons. We zijn nog altijd een mens, met behoefte aan menselijk contact. En besef dat je echt niet zomaar vraagt om euthanasie, en het heus ook niet zomaar krijgt. Al zeker niet in het geval van psychisch lijden.“

Nathalie: "Ik hoop dat mijn verhaal kan leiden tot meer begrip voor al wie het slachtoffer is van seksueel misbruik." Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

De dader, even oud als Nathalie, werd veertien maanden na de feiten gevat. Hij had wraak genomen omdat hij door zijn vriendin het huis was uitgezet. De feiten werden tijdens de rechtszaak omschreven als één van de gruwelijkste verkrachtingen ooit in ons land. De dader werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. Nathalie staart weer door het raam naar buiten, om dan te zeggen: “Twee jaar geleden heb ik hem in de gevangenis opgezocht. Drie uur heb ik hem geconfronteerd met de gevolgen. Op het einde zei hij: ‘Jij bent zo’n mooie, lieve, nobele vrouw, dit had nooit mogen gebeuren.’ Ik zei hem: ‘Dit, dit zou met niémand ooit mogen gebeuren.’”

* Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be