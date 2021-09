Verkoudheid of coronavirus? Bij deze symptomen is een coronatest nodig

Een snotneus, kriebelhoestje of hoofdpijn: met het einde van de zomer en het begin van het schooljaar staat ook het verkoudheidsseizoen voor de deur. Maar wanneer moet je Covid-19 vrezen en je laten testen? We vragen het aan viroloog Steven Van Gucht en zetten de symptomen nog een keer op een rij.

We staan nog maar aan het prille begin van het verkoudheidsseizoen. Vooral de komende weken wordt een stijging van het aantal acute luchtweginfecties. “Mensen zijn zich er sinds de coronacrisis veel bewuster van wanneer ze keelpijn of een loopneus hebben.”

Maar wanneer moet je gealarmeerd zijn? “Jammer genoeg kan je het verschil tussen covid en een gewone verkoudheid niet weten”, steekt Van Gucht van wal. “Dat is natuurlijk een grote moeilijkheid: covid kan zich perfect presenteren als een banale verkoudheid. Doordat veel mensen nu gevaccineerd zijn, is de kans ook groter dat als je het hebt, de symptomen meer op een verkoudheid lijken, dan bijvoorbeeld op een longinfectie of een andere zwaardere infectie.”

Toch kan je moeilijk bij elke snotneus naar de dokter lopen voor een test. Daarom zetten we symptomen nogmaals op een rij. U kan die ook terugvinden op de website van Sciensano.

Bij een van deze hoofdsymptomen moet u zich laten testen:

• Smaak- en geurverlies

“Dit is een typisch symptoom voor Covid-19. Zo’n 85 procent van de mensen met een verminderde smaak en geur test positief.” Hier moeten onmiddellijk grote alarmbellen afgaan, stelt Van Gucht: “Ga er dan maar van uit dat je het coronavirus te pakken hebt.”

• Hoest

Ook een aanhoudende, droge hoest is een typisch symptoom. “Ook dat is voldoende om je te laten testen.”

• Kortademigheid, moeilijkheden bij ademhalen

• Pijn in de borst

Als je een van deze symptomen hebt, word je gevraagd thuis te blijven en contact op te nemen met jouw huisarts voor een covidtest.

Andere symptomen die op Covid-19 kunnen wijzen:

• Koorts

• Algemeen griepachtig gevoel/slecht gevoel

• Spierpijn

• Vermoeidheid

• Verminderde eetlust

• Hoofdpijn

• Diarree

• Keelpijn

• Een loopneus of een verstopte neus

• Acute verwardheid

• Plotse val

Bij deze symptomen is men iets soepeler. “Niet omdat ze minder typisch zijn, maar omdat ze heel vaak voorkomen.”

Wat moet je doen als je een verkoudheid hebt?

“Alleen een loopneus is niet voldoende om je te laten testen. Dan moet het een combinatie van twee of meer secundaire symptomen zijn. Hetzelfde geldt voor keelpijn.”

Toch maant Van Gucht bij een verkoudheid aan tot voorzichtigheid: “Kies voor telewerk en ga niet naar een evenement. Doe eventueel een zelftest: wees daar niet te spaarzaam mee, maar zo’n zelftest heeft vooral waarde als hij positief is. Dan is het meestal correct. Een negatief resultaat is geen garantie. Houd ook steeds afstand van anderen en draag een mondmasker. Zo houd je je ziektekiemen bij jou en is de kans al een heel stuk kleiner dat je ze gaat verspreiden.”

Hoe groot is de kans dat een verkoudheid veroorzaakt wordt door het coronavirus?

Zo’n 10 procent van mensen met een verkoudheid test positief op het coronavirus, aldus Van Gucht. “Bij de typische griepklachten van hoest en koorts gaat het om 20 à 30 procent.”

Veel hangt daarbij af van de plaats waar je woont. “Momenteel circuleert er minder virus in Vlaanderen. Als mensen zich hier laten testen met een verkoudheid zie je dat de kans toch lager is dan 10 procent. In Brussel testen dan weer meer mensen positief met verkoudheidsklachten.”