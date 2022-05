Verkoop van vastgoed daalt stevig: ‘De markt normaliseert’

Wat zeggen de cijfers?

In 2021 draaide de Belgische vastgoedmarkt nog als een tierelier. Er werden toen 14 procent meer woningen verkocht en gekocht dan in het jaar voordien. En dat had ook zijn effect op de prijzen. Huizen werden gemiddeld 7,5 procent duurder tot 297.611 euro. Bij appartementen steeg de prijs gemiddeld 5,2 procent tot 257.228 euro.

In Vlaanderen was de trend nog iets meer uitgesproken, met 14,7 procent meer verkopen. De huizen in Vlaanderen werden 7,6 procent duurder tot 329.747 euro, appartementen stegen gemiddeld 5,7 procent in prijs tot 262.414 euro. “We hadden toen een heel eigenaardige markt”, zegt notaris Bart Van Opstal van de Federatie van het Notariaat. “Wie op zoek was naar een woning, moest zelfs vragen hoeveel hij bovenop de vraagprijs moest betalen om het pand meteen te hebben.” Vandaag is er nog een stevig aanbod aan vastgoed, maar de markt begint te normaliseren. “Er komt weer een evenwichtigere verhouding tussen vraag en aanbod. Daardoor kan er weer over de prijs worden onderhandeld.”

Is dit de trendbreuk?

De eerste tekenen van een normalisering waren in februari en maart zichtbaar. Toen daalde het aantal compromissen in België al voorzichtig tegenover dezelfde maand een jaar eerder. In februari met 0,2 procent, in maart met 1,3 procent. In januari was er wel nog een opstoot met 8,9 procent, maar die had te maken met een verlaging van de Vlaamse registratiebelasting op 1 januari, waardoor veel kopers hun transactie tot na Nieuwjaar uitstelden. “We hadden het gevoel dat we op een breuklijn zaten”, zegt Van Opstal. “Dat wordt nu bevestigd. In april is er een daling van het aantal compromissen met 6,8 procent. In Vlaanderen en Wallonië bedraagt de terugval zelfs meer dan 7 procent, In Brussel is hij beperkt tot 1 procent.”

Wat zijn de oorzaken?

Van Opstal ziet een aantal redenen voor de ommekeer. “De oorlog in Oekraïne speelt een rol. Die zorgt voor onzekerheid en voor een klimaat dat niet gunstig is om grote beslissingen te nemen.” Ook de snelle stijging van de rente op hypothecaire leningen heeft een impact. “Normaal zou dat de kandidaat-kopers moeten aansporen nog snel een aankoop te doen en een lening af te sluiten, maar door de hoge prijzen voor onder meer energie wordt de ruimte die mensen in hun maandbudget kunnen maken voor de afbetaling van een krediet beperkter.”

Voor mensen die willen investeren in vastgoed omdat hun spaarrekening te weinig opbrengt, speelt dit minder. Sommige trends blijven trouwens voortduren. “Mensen zijn nog altijd op zoek naar een woning met een tuintje. Dat is een blijver. Daarnaast kijken ze naar de energiezuinigheid”, besluit de notaris.

De voorbije maanden werden nog bijna 68.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 11 miljard euro – herfinancieringen buiten beschouwing gelaten –, blijkt uit een overzicht van de Beroepsvereniging van het Krediet. Maar het aantal nieuwe kredietaanvragen zakte al in het eerste kwartaal. In vergelijking met begin vorig jaar was er een terugval van 8,5 procent in aantal.

